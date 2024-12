Süürias lõppes Assadi perekonna võim

Erinevate ning kohati vastukäivate teadete kohaselt võib Süüria pealinn Damaskus olla riigi sõjaväe poolt ööl vastu pühapäeva maha jäetud ning režiimi juht Bashar al-Assad linnast lahkunud või koguni lennukiga alla kukkunud.

Enne mässuliste Damaskuse lennujaama jõudmist startis sealt väidetavalt Süüria valitsuse lennuk Il-76, mille pardal võis olla Assad. Lennuk suundus alguses ranniku suunas, kuid pööras siis tagasi ja kadus Homsi lähedal radaritelt, teatas Reuters.

Ametlikud andmed Assadi asukoha suhtes puuduvad. Laupäeval levisid teated, et Assadi perekond on põgenenud Venemaale.

Assadi pagemist kinnitasid ka mässulised, kutsudes välismaal elavaid kodanikke naasma vabasse Süüriasse ja öeldes, et Damaskus on türannist vaba.

"Türann Bashar al-Assad on põgenenud" ja "me kuulutame Damaskuse linna vabaks", postitasid mässulised sõnumirakendusse Telegram, lisades, et "pärast 50 aastat kestnud rõhumist Baathi partei valitsuse all ning 13 aastat kuritegusid ja türanniat ... teatame täna selle pimeda perioodi lõpust ja Süüria uue ajastu algusest."

Süüria peaminister Mohammad Ghazi al-Jalali avaldas vastu hommikut kodus salvestatud videopöördumise, kus teatas, et on valmis tegema koostööd rahva poolt valitud juhtidega ja on valmis astuma samme võimu üleandmiseks.

Londonis asuva Süüria Inimõiguste Vaatluskeskuse allikad teatasid, et valitsusvägede ohvitserid ja sõdurid lahkusid Damaskuse rahvusvahelisest lennujaamast. Pealinna elanikud aga ütlesid AFP-le, et kuulsid linnas tulistamist.

Assadi lahkumist Damaskusest kinnitasid Reutersile kaks Süüria armee kõrget ohvitseri.

Süüria armee ülemjuhatus on teavitanud ohvitsere, et Assadi valitsemine on läbi, ütles Reutersile üks üks kõrge valitsusvägede ohvitser.

Süüria pealinna elanikud teatasid siiski ägedast tulevahetusest pärast seda, kui allikas Liibanoni šiiarühmitusest Hezbollah kinnitas Assadi tähtsa liitlase võitlejate lahkumist positsioonidelt Damaskuse ümbruses.

Presidendi väidetav lahkumine leidis aset vähem kui kaks nädalat pärast seda, kui islamistlik rühmitus Hayat Tahrir al-Sham (HTS) alustas oma pealetungi, esitades väljakutse Assadi perekonna enam kui viis aastakümmet kestnud valitsemisele.

HTS-i juured on Al-Qaeda Süüria harus. Samas on lääne valitsuste poolt terroristlikuks määratletud organisatsioon on viimastel aastatel püüdnud oma mainet pehmendada ja öelnud, et vähemusrühmad, kes elavad praegu nende kontrolli all olevates piirkondades, ei pea muretsema.

Damaskuse keskväljakule olid pühapäeva varahommikul kogunenud tuhanded inimesed, osa neist autodel. Linnas on elektrikatkestused ja internetiühendus on samuti katkendlik. Mässuliste teatel vabastavad nad Damaskuse vanglatest seal kinni peetud vange.

Kinnitamata andmetel on Venemaa Süüria peamisesse lennuväe baasi Khmeimimi saabunud mitmeid suuri transpordilennukeid Il-76 ja An-124, mis viitab evakuatsioonile.

Pärast pealetungi algust on hukkunud vähemalt 826 inimest, peamiselt võitlejad, aga ka 111 tsiviilisikut, teatas vaatluskeskus.