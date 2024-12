Raport: üha rohkem EL-i raha jõuab India naftatehaste kaudu Kremli pauna

Vene ja Ukraina sõja ajal on India ostnud odavalt kokku Vene naftat. India kasutab odavat Vene naftat riigisisese hinnatõusu leevendamiseks ja kodumaiseks tarbimiseks. Ülejäänud nafta muudetakse nafta rafineerimise tehastes diiselkütuseks ja lennukikütuseks, mis saadetakse omakorda lääneriikidesse. Sedasi jõuab Vene nafta läbi India ka Euroopasse.

Indiast sai 2024. aastal Saudi Araabia asemel Euroopa suurim kütusetarnija. Seega, kaudselt jõuab Euroopa raha Kremli varasalve.

Mõttekoja Demokraatiauuringute Keskuse (CSD) koostatud analüüsist selgus, et jaanuarist augustini maksis EL kolmele suurele India rafineerimistehasele 20 protsenti rohkem kui eelmisel aastal samal perioodil. Nendes rafineerimistehastes töödeldakse ka Venemaalt pärit toornaftat.

Politico toob veel välja, et EL-i kütuseimport Indiast on sel aastal 2023. aastaga võrreldes langenud üheksa protsenti. Tarned kolmest peamisest rafineerimistehasest, mis töötlevad Vene naftat, on samas kerkinud nelja protsendi võrra. Kuid summa, mille eest EL nende tarnete eest on tasunud, on tõusnud märkimisväärselt.

Analüüsis tuuakse välja, et kolme rajatise eksport EL-i ulatus 6,7 miljoni tonnini. Need rajatised sõltuvad toornafta tarnete osas Moskvast, Vene nafta moodustab tänavu 30-70 protsenti tehaste koguimpordist.

Raportis tuuakse välja, et Venemaa suudab üha paremini Moskva-vastastest sanktsioonidest mööda hiilida ja tugineb oma toornafta tarnimisel vananevatele tankeritele.

"Lubades kolmandatel riikidel, nagu India ja Türgi, reeksportida Vene naftast valmistatud naftatooteid, annab EL nii Kremlile võimaluse asendada oma kaotatud turud Euroopas," märkis CSD analüütik Martin Vladimirov.

"Täiendavad tulud on suutnud katta Ukraina sõjast tingitud tohutuid kulusid," lisas Vladimirov.

Vladimirovi jaoks näitab selline tegevus, et EL peaks keelama naftatoodete impordi kolmandate riikide rafineerimistehastest, mis suurendavad Vene toornafta ostmist.