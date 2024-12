Eesti sai EL-ilt riigiabiloa meretuuleparkide vähempakkumise läbiviimiseks

Euroopa Komisjon kiitis heaks Eesti 2,6 miljardi euro suuruse kava, millega toetatakse taastuvat meretuuleenergiat, et edendada üleminekut kliimaneutraalsele majandusele. Luba võimaldab läbi viia meretuuleparkide vähempakkumise.

Enne meretuuleparkide vähempakkumiste väljakuulutamist tuleb veel muuta seadust ja rakendusakte, teatas kliimaministeerium.

Eesti teavitas komisjoni ajutise kriisi- ja üleminekuraamistiku alusel 2,6 miljardi euro suurusest kavast, millega toetatakse taastuvat meretuuleenergiat, et edendada üleminekut kliimaneutraalsele majandusele.

Meetmega toetatakse meretuuleparkide ehitamist ja käitamist elektri tootmiseks Eesti mereala ruumilises planeeringus kindlaks määratud piirkondades.

Abi antakse muutuva maksena kahesuunaliste hinnavahelepingute alusel, mis sõlmitakse 20 aastaks.

Abisumma arvutamiseks võrreldakse valitud abisaaja pakkumuses kindlaks määratud täitmishinda elektri turuhinnaga. Kui täitmishind ületab võrdlusturuhinda, maksab Eesti riik abisaajale vahe lisaks turuhinnale, kusjuures antava abi ülemmäär on 65 eurot megavatt-tunnist. Seevastu juhul, kui võrdlusturuhind ületab täitmishinda, peab abisaaja maksma hinnavahe Eesti riigile. Toetuse aastane maht on piiratud maksimaalselt kahele teravatt-tunnile aastas.

"Riigiabi loa saamine on oluline verstapost Eesti teel puhta ja taskukohase energia suunas. Sellega ei kaasne veel otsust tuuleenergia vähempakkumised välja kuulutada, kuid on üks oluline eeldus, ilma milleta otsustusvõimalust pole," sõnas kliimaminister Yoko Alender (RE).

Elektrituruseaduse ja energiamajanduse korralduse seaduse muutmise eelnõu, mis kehtestab üldised tingimused maismaa- ja meretuuleenergia arendamiseks, on esitatud valitsuse istungile heakskiitmiseks, märkis ministeerium ning et eelnõu heakskiitmise korral, on võimalik viia vajalikud muudatused ka vähempakkumiste korraldamise määrusesse.

Praeguse ajakava järgi võib valitsus anda kliimaministrile 2025. aasta aprillis korralduse vähempakkumised läbi viia, teatas kliimaministeerium, lisades, et uued maismaatuulepargid peaksid hakkama elektrit tootma hiljemalt 2029. aastaks ning uued merepargid hiljemalt 2033. aasta lõpuks.