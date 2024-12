Teisipäeval püsib sajuta ilm, külmakraade on mõõdukalt

Teisipäeval on sajuta ilm. Õhutemperatuur on -2 kuni +2 kraadi, saartel ja rannikul kuni +4 kraadi.

Öö vastu teisipäeva tuleb pilves selgimistega ja sajuta. Kohati on udu ning puhub nõrk muutliku suunaga tuul. Külma on 2 kuni 8 kraadi, läänerannikul võib aga õhutemperatuur tõusta kuni +1 kraadini.

Teisipäeva hommikul saartel ja Põhja-Eestis pilvisus hõreneb. Mujal on ilm endiselt pilvine, kuid sajuta, paiguti on udu. Tuul pöördub läänekaarde, puhudes 2 kuni 8, põhjarannikul puhanguti kuni 11 meetrit sekundis. Õhutemperatuur on 0 kuni -4, saartel ja läänerannikul kuni +3 kraadi.

Teisipäeva päev püsib sajuta. Puhub edela- ja läänetuul 3 kuni 9, rannikul iiliti 14 meetrit sekundis. Õhutemperatuur on -2 kuni +2, saartel ja rannikul kuni +4 kraadi.

Kolmapäev tuleb peamiselt sajuta. Öine keskmine õhutemperatuur on -1, päevane +1 kraadi.

Neljapäeva öösel sajab kerget lund ja lörtsi, päeval mitmel pool hooti lund, saartel ja rannikul ka lörtsi. Ilm läheb jahedamaks – öösel on kuni 5, päeval kuni 4 kraadi külma.

Reede toob jahedust juurde – öine õhutemperatuur võib ulatuda kuni -8, päevane -5 kraadini.

Laupäev toob lörtsi ja lund, jahedama öö ja soojema päeva.