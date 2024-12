Oluline kolmapäeval, 11. detsembril kell 19.20:

- Moskva: Ukraina ründas USA rakettidega Vene õhuväebaasi;

- Vene okupatsioonivõimud mõistsid Azovstali kaitsjad pikaks ajaks vangi;

- USA ametnik: Venemaa võib peagi Ukrainasse välja lasta veel ühe uue raketi;

- Venemaal põles Brjanski rafineerimistehas;

- Zelenski: Ukraina vägi andis Vene sihtmärkidele öösel valusaid lööke;

- Varssavi: EL on koolitanud välja üle 60 000 Ukraina sõduri;

- Rostovi oblasti kuberner: Taganrogis tabas rakett tööstusettevõtet;

- Zelenski: Ukraina vajab veel 10-12 Patrioti süsteemi;

- Ukraina andmetel kaotas Venemaa ööpäevaga 1400 sõdurit.

Moskva: Ukraina ründas USA rakettidega Vene õhuväebaasi

Ukraina ründas kolmapäeval USA tarnitud kaugmaarakettidega Lõuna-Venemaal asuvat õhuväebaasi, teatas Vene armee, lubades sellele "kohast vastust".

"Kasutati kuut Ameerikas toodetud ATAMCS-i ballistilist raketti. Pantsiri õhutõrjesüsteemi lahingmeeskond tulistas kaks raketti alla, teised tõrjuti elektroonilise sõjapidamise vahenditega," teatas Vene kaitseministeerium.

Vene okupatsioonivõimud mõistsid Azovstali kaitsjad pikaks ajaks vangi

Donetski okupeeritud alade võimud mõistsid üheksa Mariupoli kaitsnud Ukraina sõdurit 24-aastaks kuni eluks ajaks vangi, teatasid linna eksiilis viibivad võimud.

Venemaa kasutab sageli väljamõeldud süüdistusi vangistatud Ukraina sõdurite, aktivistide, ajakirjanike ja tavaliste tsiviilisikute pikaks vangistamiseks, kirjutab The Kyiv Independent.

Okupatsioonivõimud süüdistasid sõdureid 2022. aasta märtsis Mariupoli lähedal asuva Starõi Krõmi küla pommitamises.

Ukraina endine peaprokurör ütles, et üheksat kümnest Ukraina sõjavangist piinatakse füüsiliselt ja moraalselt. Kuigi Ukrainal on õnnestunud vangide vahetamise kaudu osa vangidest, sealhulgas mõned Azovstali kaitsjad koju tagasi tuua, on paljud ukrainlased jäänud Venemaa vangistusse.

USA ametnik: Venemaa võib peagi Ukrainasse välja lasta veel ühe uue raketi

Venemaa võib lähipäevil Ukrainasse välja lasta veel ühe eksperimentaalse ballistilise raketi, ütles USA ametnik Reutersile.

Samas ei usu Washington, et eksperimentaalne rakett, nn Orešnik toob sõjakäiku muutuse.

"Me hindame, et Orešnik ei too lahinguväljale muutust, vaid pigem lihtsalt Venemaa järjekordne katse Ukrainat terroriseerida, mis ebaõnnestub," ütles ametnik.

Venemaa kasutas uut relva varem Ukraina linna Dnipro kallal, lisasid kaks kõrget Ukraina valitsusallikat.

Venemaal põles Brjanski rafineerimistehas

Ööl vastu kolmapäeva läks põlema Venemaal Brjanski oblastis asuv rafineerimistehas. Vene Telegrami kanalid teatasid, et Transneftile kuuluvat tehast tabas droonirünnak.

Venemaa Telegrami kanalid teatasid kolmapäeva varahommikul, et Brjanski oblastis toimus umbes 10 plahvatust. Brjanski oblasti kuberner Aleksandr Bogomaz teatas hiljem, et Vene õhutõrje lasi piirkonnas alla 10 drooni, vahendas Ukrainska Pravda.

Veel veidi hiljem teatas Bogomaz, et droonirünnaku tagajärjel puhkes Brjanski oblastis asuvas tootmisüksuses tulekahju. Bogomaz väitis, et tuletõrjujad suutsid tulekahju kustutada.

The Transneft refinery in Bryansk, Russia, is on fire. Locals backed by CCTV footage report of explosions.



Source: Telegram pic.twitter.com/JwnRy5FLHV — (((Tendar))) (@Tendar) December 10, 2024

Zelenski: Ukraina vägi andis Vene sihtmärkidele öösel valusaid lööke

Ukraina relvajõudude sõdurid andsid ööl vastu kolmapäeva löögi Venemaa sihtmärkide pihta, mille tagajärjel hävitati Venemaal olevaid sõjalisi ning kütuse- ja energiakompleksi rajatisi, ütles Ukraina president Volodõmõr Zelenski.

"Ülemjuhataja Oleksandr Sõrskõi ettekanne. Kõigepealt tahan tänada meie Ukraina relvajõudude sõdureid, kes andsid eile õhtul tuntavaid lööke Venemaal asuvatele sõjalistele ja ka nende kütuse- ja energiakompleksi objektidele, mis töötavad meie riigi ja rahva vastu suunatud agressiooni nimel. Ülemjuhataja kandis ette kaotuste üksikasjad," kirjutas Zelenski kolmapäeval Telegramis.

Ukraina sõjaväelased õppustel Autor/allikas: SCANPIX/ZUMAPRESS.com/Oleksandr Klymenko

Varssavi: EL on koolitanud välja üle 60 000 Ukraina sõduri

Euroopa Liidus on koolitatud juba välja üle 60 000 Ukraina relvajõudude sõduri, teatas kolmapäeval Poola kaitseministeeriumi alla kuuluv sõjaväe kirjastusinstituut.

"Euroopa Liidu sõjalise abi missioon Ukrainas (EUMAM UA) on toimunud juba kaks aastat ja Poolas on väljaõppe saanud juba rohkem kui 60 000 Ukraina sõdurit," seisab teates.

"Poolas on neil võimalus omandada eriteadmisi ja -oskusi mitmesugustel sõjalistel erialadel, näiteks soomustanki- ja mehhaanika, suurtükiväe, õhutõrje, inseneri- ja logistikaerialal)," lisati teatas.

Lisaks Poolale osalevad CAT-C (Combined Arms Training Command) raames korraldatavatel kursustel veel 16 EL-i riigi sõjaväeinstruktorid.

Rostovi oblasti kuberner: Taganrogis tabas rakett tööstusettevõtet

Venemaal Taganrogis sai raketitabamuse tööstusettevõte, teatas kolmapäeva hommikul Rostovi oblasti kuberner Juri Sljusar. Tema sõnul põles ettevõtte parklas 14 sõidukit. Esialgsetel andmetel keegi kannatada ei saanud.

Zelenski: Ukraina vajab veel 10-12 Patrioti süsteemi

Ukraina vajab oma õhuruumi kaitsmiseks veel 10-12 õhutõrjesüsteemi Patriot, ütles teisipäeval president Volodõmõr Zelenski.

Zelenski märkis, et üks Patrioti süsteem maksab 1,5 miljardit dollarit ning raha selle soetamiseks saaksid Kiievi partnerid võtta külmutatud Vene varade intressituludest.

"See maksaks 30 miljardit, kuid sulgeks täielikult, lõplikult meie taeva," rõhutas Zelenski.

Zelenski ütles teisipäeva õhtul traditsioonilises videopöördumises, et Ukraina koostab koos partneritega praegu kohtumiste ja läbirääkimiste graafikut detsembriks, et teha jõupingutusi Ukraina õhutõrjevõimekuse tugevdamiseks.

Donetski oblasti idaosas asuv Kostjantõnivka Autor/allikas: SCANPIX/AFP/ROMAN PILIPEY

"Juba rääkisin kaitseväe juhiga sellest, mida on vaja selleks, et suurendada meie linnade julgeolekut. Räägime kõigi meie partneritega täiendavatest õhutõrjesüsteemidest. Meil ei ole praegu piisavalt süsteeme, et kaitsta meie riiki Vene rakettide eest," ütles ta.

Zelenski rõhutas, et Ukraina partneritel on sellised õhutõrjesüsteemid olemas.

"Kordame ikka ja jälle, et õhutõrje peaks päästma elusid, mitte koguma ladudes tolmu. Koostame praegu selle kuu kohtumiste ja läbirääkimiste graafikut, et võimalikult palju ära teha," lisas Zelenski.

Ukraina andmetel kaotas Venemaa ööpäevaga 1400 sõdurit

Ukraina relvajõudude kolmapäeval esitatud hinnang Vene vägede senistele kaotustele sõjas alates Venemaa täieulatusliku sõjalise kallaletungi algusest 2022. aasta 24. veebruaril:

- elavjõud umbes 757 340 (võrdlus eelmise päevaga +1400);

- tankid 9526 (+2);

- jalaväe lahingumasinad 19 616 (+20);

- suurtükisüsteemid 21 067 (+3);

- mobiilsed raketilaskesüsteemid (MLRS) 1253 (+0);

- õhutõrjesüsteemid 1023 (+0);

- lennukid 369 (+0);

- kopterid 329 (+0);

- operatiivtaktikalised droonid 20 111 (+4);

- tiibraketid 2859 (+0);

- laevad / kaatrid 28 (+0);

- allveelaevad 1 (+0);

- autod ja muud sõidukid, sealhulgas kütuseveokid umbes 31 073 (+36);

- eritehnika 3641 (+4).

Ukraina enda kaotuste kohta samasuguse regulaarsusega andmeid ei avalda ning pole ka avalikult selgitanud, millise metoodika alusel nad Vene sõjakaotusi kokku loevad.