USA inflatsioon kiirenes novembris 2,7 protsendini

Baasinflatsioon, millest on välja jäetud volatiilsed toidu- ja energiahinnad, oli novembris 3,3 protsenti. Samal tasemel oli see näitaja ka oktoobris ja septembris.

Investorid on viimastel nädalatel muutunud kindlamaks, et keskpank jätkab intressimäärade langetamist. Kolmapäeva hommikuse seisuga näitasid futuurihinnad ootust, et keskpank alandab sel kuul intressimäärasid veerand protsendipunkti võrra.

Oktoobris oli aastane hinnakasv USA-s 2,6 protsenti.