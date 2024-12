Muski varandus ületas 400 miljardi dollari piiri

Musk on nüüd ülekaalukalt maailma rikkaim inimene, teisel kohal oleva Jeff Bezose vara väärtuseks hinnatakse 244 miljardit dollarit.

Musk on Tesla ja SpaceX-i suuromanik, pärast Trumpi võitu on mõlema firma käsi hästi käinud. Tesla aktsia on kerkinud ligi 60 protsenti, sest investorid eeldavad, et Trump leevendab regulatsioone ja Muskil on siis äri ajamiseks vabamad käed, vahendas The Telegraph.

Multimiljardär ise hakkab juhtima valitsuse tõhususe ametkonda ning lubas hakata otsustavalt vähendama USA riigiasutustes lokkavat bürokraatiat.

Musk nõuab samuti, et Trump vähendaks elektrisõidukite toetusi. Ka sellest võib Muski firma kasu lõigata, kuna selline samm kahjustaks Teslat konkurentidest vähem.

Musk toetas viimast Trumpi kampaaniat ligi veerand miljardi dollariga. 2022. aastal ostis ta Twitteri 44 miljardi dollariga ning kriitikud leiavad, et Muski kontrollitud platvorm hakkas edendama vabariiklaste huve. Samas on Muski vara tänavu kerkinud ligi 155 miljardi dollari võrra.