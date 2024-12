Linnavolikogu võttis vastu Tallinna järgmise aasta eelarve

2025. aasta Tallinna eelarve kogumaht on 1,29 miljardit eurot, mis on ligi 70 miljoni euro võrra suurem kui 2024. aasta täpsustatud eelarve.

Nii investeeringutest kui tegevuskuludest on suurima osakaaluga haridus- ja liikuvusvaldkond. Investeeringuteks on 2025. aastal eelarve eelnõu järgi ette nähtud 250 miljonit eurot – seda on võrreldes mulluse eelarvega veerandi võrra enam. Investeeringutest on suurima osakaaluga haridusvaldkond, mis moodustab kogumahust 38,6 protsenti. Haridusvaldkonnale järgnevad liikuvusvaldkond 18,4 protsendi ning linnamaastiku valdkond 10 protsendiga.