Leht: Hamas lubaks Iisraeli vägedel pärast sõda Gazasse jääda

Palestiina terrorirühmitus Hamas on väidetavalt nõustunud lubama Iisraeli vägedel jääda Gazasse osana rahuleppest, mis üle aasta väldanud konflikti peataks, kirjutas väljaanne The Telegraph.

Relvarahuleppe sõlmimise suhtes tekkis uus lootus, kui vahendajate sõnul olevat Hamas teinud oma positsioonis kannapöörde ja andis lisaks üle ka nimekirja siiani tema käes olevate pantvangide, sealhulgas ka USA kodanikega, kes vabastataks relvarahulepingu alusel, teatas The Telegraph.

Pööre on tekitanud lootuse, et pärast enam kui aasta kestnud võitlust, mis sai alguse Hamasi eelmise aasta 7. oktoobril toimunud rünnakust, milles hukkus umbes 1200 juuti ja paarsada võeti pantvangi, võidakse lõpuks sõlmida kokkulepe.

Lepingu saavutamisel on põhiline tõrge olnud selles, kuidas relvarahu praktikas välja näeks.

Iisrael on pärast 7. oktoobri rünnakut alustatud sõjalist sissetungi Gaza sektorisse võtnud oma kontrolli alla suure osa Gazast, sealhulgas Egiptuse piiri äärse Philadelphi koridori, aga samuti Netzarimi koridori, mis eraldab territooriumi põhja- ja lõunaosa.

Iisraeli peaminister Benjamin Netanyahu soovib, et need alad jääksid Iisraeli kontrolli alla ka pärast vaherahu, millega Hamas oli varem keeldunud nõustumast.

Nüüd olevat aga Hamas nõustunud sellega, et Iisraeli väed jäävad ajutiselt Philadelphi, ütlesid vahendajad The Wall Street Journalile.

Vahendajate sõnul olevat Hamas edastanud ka nimekirja 30 pantvangist, sealhulgas naistest, eakatest ja puuetega inimestest, ning viie väidetavalt surnud inimese nimed. Samuti andis ta üle nimekirja palestiinlastest vangidest, keda sooviks mis tahes kokkuleppe alusel vabastada.

Pantvangid vabastatakse tõenäoliselt varsti pärast lepingu allkirjastamist. Palestiina terrorirühmitus saaks seejärel rohkem aega järelejäänud pantvangide nimede ja asukoha kindlakstegemiseks.

Uut 60-päevast relvarahuplaani on toetanud nii USA kui ka Egiptus, kes üritavad kasutada hiljutist Iisraeli ja Liibanoni vahelist kokkulepet Gaza konflikti peatamiseks.

Netanyahu ei ole viimast ettepanekut avalikult kommenteerinud, kuid ütles esmaspäeval, et läbirääkimistel on toimunud areng. Tema sõnul on veel vara öelda, kas relvarahu on võimalik saavutada.

Valge Maja kõrge ametnik Jake Sullivan ütles pärast neljapäeval Jeruusalemmas peetud kohtumist Netanyahuga, et ta usub, et leping oli lähedal. Sullivani sõnul on Iisraeli sõjalised saavutused Gazas, relvarahu Hezbollah'ga ja Bashar al-Assadi režiimi kokkuvarisemine Süürias suurendanud tõenäosust, et Iisrael võib tingimustega nõustuda.

Oktoobris tapetud Hamasi liider Yahya Sinwar oli pikka aega nõudnud, et Iisraeli väed peavad relvarahu saavutamiseks Gazast täielikult lahkuma. Ta arvestas ka mõjuga, mida pantvangide olemasolu Hamasile läbirääkimistel andis.

Araabia vahendajad hoiatasid aga, et Hamas võib kavandatavast kokkuleppest viimasel hetkel välja astuda, nagu ta on teinud ka varasematel juhtudel.