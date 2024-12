Süürias on koolid pärast võimupööret taas avatud

Süürias on pärast võimupööret koolid ja ülikoolid taas avatud.

Pühapäeval uksed avanud koolid on samm tavapärase elu ja normaalsuse suunas. Võimupöördele järgnenud aeg on seni läinud suhteliselt rahulikult, samas on kirju rahvusliku ja religioosse koosseisuga riigi ülesehitamine pärast 13 aastat kestnud kodusõda keeruline ülesanne.

"Täna oleme me vabas Süürias. Süüria püüab alati parema poole. Süüria püüab oma maa üles ehitada nende lastega, kes tulid kooli, kuigi ma arvan, et mõned neist kardavad. Nad tulid Süüriat üles ehitama ja selle maa võitudest osa saama. Jumala abiga, et oleks rohkem arengut, turvalisust ja ehitamist sellel armastatud maal," kõneles Nahla Zaidani kooli juht Maysoun al-Ali.