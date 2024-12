Oluline laupäeval, 14. detsembril kell 07.08:

Ukraina tabas Venemaal Orjolis asuvat naftabaasi

Teadaolevalt tabasid Ukraina droonid 14. detsembri öösel Orjoli linnas asuvat naftabaasi, põhjustades suure tulekahju, teatasid Vene Telegrami kanalid, vahendasid BBC ja The Kyiv Independent.

Orjoli piirkonna kuberneri Andrei Klõtškovi sõnul tekkis massilise droonirünnaku tagajärjel infrastruktuurirajatise juures kütusepõleng.

Laupäeva õhtul, umbes kesköö paiku, ilmusid sotsiaalvõrgustikesse videod naftabaasi põlengust. Ühes videos on näha tugevat plahvatust.

Sotsiaalmeediasse postitatud ja kohalike elanike filmitud videotes on näha drooni, mis tabab naftamahutit ja põhjustab naftabaasis plahvatuse. Kohalikud elanikud väitsid, et rünnaku tagajärjel süttis põlema vähemalt üks mahuti, teatas ASTRA.

Kohalikud elanikud teatasid mitmest plahvatusest. Klõtškovi sõnul kahjustasid allatulistatud droonide killud mitme eramaja aknaid. Ohvreid tema sõnul ei ole.

Tšerkassõ oblastis oli kuulda plahvatusi

Suspilne teatas, et kohaliku aja järgi kella 1.40 paiku öösel oli Tšerkassõ oblastis kuulda plahvatusi.

Ukraina õhuvägi on öö jooksul hoiatanud Venemaa droonirünnakute ohu eest, mis on suunatud riigi erinevatele piirkondadele.

EL valmistab ette esimesi desinformatsiooni sanktsioone Venemaale

Euroopa Liit teeb suunatud desinformatsioonioperatsioonide ja muu hübriidtegevuse eest Venemaale sanktsioonide kehtestamise ettepaneku, mis on osa esimesest meetmepaketist enam kui kümnele isikule ja kolmele ühendusele, vahendas Bloomberg.

"Kavandatavad meetmed mõjutavad mitut Venemaa luuretöötajat ja -rühma, samuti valitsusametnikke ja meediaettevõtjaid. Piirangud on osa selle aasta alguses heaks kiidetud uuest sanktsioonirežiimist, mis on suunatud desinformatsioonioperatsioonidele ja muudele õõnestuslikele tegevustele, mida Venemaa sponsoreerib kogu maailmas," märkis väljaanne.

Samuti tehakse ettepanek kehtestada täiendavad sanktsioonid umbes kahekümne Valgevene isiku suhtes, keda süüdistatakse inimõiguste rikkumises või suhetes sealse autoritaarse riigipea Aleksandr Lukašenko valitsusega materiaalse kasu saamises.

EL-i välisministrid peavad paketid heaks kiitma esmaspäeval Brüsselis, enne järgmisel kuul toimuvaid valimisi Valgevenes.

Euroopa Liidu suursaadikud leppisid 11. detsembril kokku 15. sanktsioonipaketis vastuseks Venemaa agressioonile Ukraina vastu. Meetmed hõlmavad piiranguid enam kui 45 naftatankerile, mis on seotud Vene nafta salajase transpordiga, ja mitmele Hiina ettevõttele, mida süüdistatakse Venemaa abistamises ründedroonide väljatöötamisel.

Bideni administratsioon jagab infot Ukraina sõja kohta Trumpi meeskonnaga

Bideni administratsioon jagab enne võimalikke rahukõnelusi Trumpi meeskonnaga teavet Ukraina sõja kohta, vahendab The Kyiv Independent NBC-d.

President Donald Trumpi ametisseastuva administratsiooni liikmed on pidanud Valge Maja ametnikega arutelusid osana uue administratsiooni jätkuvatest püüdlustest kehtestada pärast Trumpi ametisseastumist relvarahu, vahendas NBC News 13. detsembril, viidates kõnelustega tuttavatele allikatele.

Valge Maja riikliku julgeoleku nõunik Jake Sullivan on pidanud mitu vestlust Trumpi ametisseastuva riikliku julgeoleku nõuniku Mike Waltziga, keskendudes teabe jagamisele, kuid mitte eeldatavate rahuläbirääkimiste strateegiatele, ütlesid allikad NBC Newsile.

Trumpi üleminekumeeskonna pressiesindaja kinnitas, et kaks ametnikku suhtlesid, lisades, et "eesmärk on, et maailm mõistaks, et üleminekuaega iseloomustab tugev Ameerikana, mis töötab rahu ja stabiilsuse nimel kogu maailmas. maailmas, kuni presidendiks valitud Trump on ametisse vannutanud."

Trumpi Ukraina erisaadik: sõda laheneb järgmise paari kuu jooksul

Trumpi administratsiooni ametisseasuv Ukraina rahusaadik Keith Kellogg ütles 13. detsembril Fox Newsi vahendusel, et Venemaa-Ukraina sõja resolutsioon võib olla valmis peagi pärast jaanuaris toimuvat Trumpi ametisseastumist, enne võimalikke rahuläbirääkimisi.

"Ma tõesti usun, et see lahendatakse järgmise paari kuu jooksul," ütles Kellogg intervjuus Fox Businessile. "Ainus inimene, kes saab seda teha, on president Donald Trump ja ta teeb seda. Nad on väsinud üksteise tapmisest seal. On aeg," lisas Kellogg.

Fox Newsi küsimusele, kas Kellogg kavatseb külastada Moskvat või Kiievit, vastas Kellogg, et uus administratsioon koostab plaane, et tegelikult välja minna ja lihtsalt kuulata.

Kellogg ei andnud konkreetseid andmeid võimaliku külastuse kohta kummassegi riiki.

Ukraina vallandas Donetski operatsioone juhtinud komandöri

Ukraina sõjaline juhtkond vallandas komandöri, kes juhtis operatsioone Ida-Donetski oblastis, kus Kiievi kaitsevõime on raskustes, kuna Venemaa tungib üha edasi olulise logistikakeskuse Pokrovski poole.

Ukraina ametnik kinnitas reedel Financial Timesile, et Oleksandr Lutsenko tagandati Donetski operatiiv-taktikarühma ülema kohalt. Ukraina väed Lutsenko juhtimisel ei suutnud peatada Venemaa ulatuslikku pealetungi, mis on haaranud vaid viimase kuu jooksul umbes poole Londoni suuruse ala.

Ametniku sõnul antakse Lutsenkole uus ametikoht armee maavägedes. Teda asendab brigaadikindral Oleksandr Tarnavskõi.