Sõja 1026. päev: Ukraina vahetas välja surve all oleva Donetski väerühma ülema

Oluline pühapäeval, 15. detsembril kell 22.50:

- Zelenski: diplomaatias tulemuste saavutamiseks on Kurskis jõudu vaja;

- Sõbiha kutsus minema Vene varade külmutamiselt nende konfiskeerimisele;

- Ukraina hävitas Zaporižžja oblastis Vene kütuserongi;

- Venemaa teatas kahe küla hõivamisest Donetski oblastis;

- Ukraina luure: Põhja-Korea sõdurid avasid tule Vene üksuse pihta;

- Ukraina vahetas välja surve all oleva Donetski väerühma ülema;

- Ukraina lõi vaenlase Pokrovski suunal Peštšanõi lähedal tagasi;

- Ukraina andmetel kaotas Venemaa ööpäevaga 1280 sõdurit.

Zelenski: diplomaatias tulemuste saavutamiseks on Kurskis jõudu vaja

Ukraina president Volodõmõr Zelenski ütles pühapäeval, et selleks, et diplomaatias õigeid tulemusi saavutada on vaja Kurski suunale jõudu juurde.

"Pokrovski ja Kurahhove suunal on olukord keeruline. Ma olen tänulik kõigile üksustele, kes seal okupeerijat hävitavad. Samuti tänusõnad meie sõduritele Kurski oblastis – seal on vaja jõudu, et saavutada diplomaatias Ukrainale ja ukrainlastele õiged tulemused," sõnas ta.

Zelenski rõhutas, et Ukrainal on vaja usaldusväärset ja tagatud rahu.

Sõbiha kutsus minema Vene varade külmutamiselt nende konfiskeerimisele

Ukraina välisminister Andri Sõbiha kutsus Kiievi partnereid tegema järgmise sammu ja minema Vene varade külmutamiselt üle nende konfiskeerimisele ning suunama need vahendid Ukraina kaitsmisse ja taastamisse.

"Mis puutub külmutatud Vene varasid, siis on aeg minna üle nende külmutamiselt äravõtmisele – kasutades mitte ainult tulusid, vaid varasid ennast, et toetada Ukraina kaitset, vastupanuvõimet ja taastamist," kirjutas ta pühapäeval suhtlusplatvormil X.

"On õiglane ja seaduslik sundida agressorit kahju hüvitama," lisas ta.

Ukraina hävitas Zaporižžja oblastis Vene kütuserongi

Ukraina julgeoleku- ja relvajõud hävitasid Zaporižžja okupeeritud osas Vene kütuserongi, teatasid võimud pühapäeval.

Ühises erioperatsioonis hävitati vedur ja 40 tsisternvagunit, rünnakuga viidi rivist välja ka okupantide jaoks tähtis raudteelõik.

Esmalt korraldas Ukraina sõjaväe vastuluure diversiooni raudteelõigul, kus rong liikus. Kui see peatus ja osa tsisternidest süttis, ründasid relvajõud HIMARS rakettidega. Raketid tabasid vedurit ja rongi viimaseid tsisternvaguneid, mistõttu ei saanud vaenlane vaguneid lahti haakida ja osa kütusest päästa.

Venemaa teatas kahe küla hõivamisest Donetski oblastis

Venemaa väitis pühapäeval, et tema väed vallutasid külad kahes peamises Ida-Ukraina rindepiirkonnas, kus käib edasiliikumine Pokrovski ning Kurahhove suunal.

Vene kaitseministeerium teatas tavapärasel briifingul, et väed on "vabastanud" Donetski oblastis Veselõi Hai küla Kurahhovest lõunas ning Puškine küla Pokrovskist lõunas.

Ukraina luure: Põhja-Korea sõdurid avasid tule Vene üksuse pihta

Kurski oblastis Venemaa poolel võitlevad Põhja-Korea sõdurid tapsid eksikombel kaheksa Vene üksuse liiget, vahendas Kyiv Independent pühapäeval Ukraina sõjaväeluureteenistuse (HUR) teadet.

President Volodõmõr Zelenski ütles laupäeval, et märkimisväärne arv Põhja-Korea sõdureid on liitunud Venemaa ründeoperatsioonidega Kurski piirkonnas.

Ent Ukraina sõjaväeluure andmeil avas rühm Põhja-Korea sõdureid Kurski oblastis lahingutegevuse ajal tule Venemaa poolel võitleva Tšetšeenia Ahmati üksuse liikmete pihta, teatas HUR oma ametlikul Telegrami kanalil. Rünnakus hukkus väidetavalt kaheksa Vene sõdurit.

Kyiv Independentil ei ole õnnestunud juhtunule sõltumatut kinnitust saada.

HUR-i sõnul oli intsident tingitud keelebarjäärist Vene ja Põhja-Korea vägede vahel, mis on lahinguväljal neile endiselt suureks takistuseks.

Varem on Zelenski öelnud, et Põhja-Korea üksused on hakanud kandma märgatavaid kaotusi, kuid ta ei täpsustanud langenute arvu.

Ukraina ja lääne ametnikud hoiatasid sel sügisel, et Kurski oblastisse on kogunenud üle 10 000 Põhja-Korea sõduri, kes on valmis aitama Venemaal Ukraina vägesid piirkonnast välja tõrjuda.

Vene sõjavägi on kehtestanud erireeglid kohtades, kus Põhja-Korea isikkoosseis paikneb, teatas HUR. Vene sõdurid peavad enne neile aladele sisenemist läbima kontrolli ning nende telefonid ja elektroonikaseadmed konfiskeeritakse.

Esimestest otsestest kokkupõrgetest Põhja-Korea ja Ukraina vägede vahel Kurski oblastis teatati novembri alguses. Zelenski sõnul ei ole Põhja-Korea sõdureid teistesse rindepiirkondadesse lähetatud, kuid see võib tulevikus muutuda.

Ukraina vahetas välja surve all oleva Donetski väerühma ülema

Venemaa vägede edasitungimise taustal Donetski oblastis vahetas Ukraina juhtkond välja Donetski operatiiv-taktikalise väerühma ülema, seades kindral Oleksandr Lutsenko asemele kindral Oleksandr Tarnavskõi, vahendas pühapäeval portaal Unian.

CNN kirjutatas anonüümsele allikale viidates, et otsus tehti pärast seda, kui Lutsenkot tabas terav kriitika suutmatuse pärast peatada Vene vägede edasitungi võtmetähtsusega Pokrovski linnale.

Pokrovski teljel on kuude jooksul toimunud idarinde raskeimad lahingud ning vaenlane pole jätnud katseid nihkuda lähemale Pokrovskile, mis on Moskva jaoks strateegiline eesmärk.

"Selle langemine Vene vägede kätte oleks Ukrainale viimaste kuude suurim tagasilöök ja raskendaks Ukraina jõupingutusi surnud punktist edasi liikuda ajal, mil Vene väed avaldavad riigi idaosas rindejoonele tõsist survet," öeldakse materjalis.

Ukraina lõi vaenlase Pokrovski suunal Peštšanõi lähedal tagasi

"Vaenlase pideva edasitungi taustal võib paraku tunduda, et kaitseväe jalaväe igapäevaseid pingutusi pole näha. Pestšanõi lähistel hakkasid venelased küla vallutamiseks rünnakrühmi välja tooma. Juhtus nii, et samaks ajaks olid kavandatud meie vägede stabiliseerimisaktsioonid Ševtšenko küla suunal," ütlesid analüütikud.

DeepState'i andmetel olid mõlema poole jõud ligikaudu võrdsed.

"Kaitsevägi andis lahingu ja vaenlane taganes positsioonidele Ševtšenko lähedal. Häid uudiseid on vähe, nii et hinnake seda, mis on, ja pidage meeles, et väike muudatus kaardil ei tähenda ainult ruutkilomeetreid," lisasid analüütikud.

Ukraina andmetel kaotas Venemaa ööpäevaga 1280 sõdurit

Ukraina relvajõudude pühapäeval esitatud hinnang Vene vägede senistele kaotustele sõjas alates Venemaa täieulatusliku sõjalise kallaletungi algusest 2022. aasta 24. veebruaril:

- elavjõud umbes 762 440 (võrdlus eelmise päevaga +1280);

- tankid 9551 (+12);

- jalaväe lahingumasinad 19 707 (+32);

- suurtükisüsteemid 21 128 (+26);

- mobiilsed raketilaskesüsteemid (MLRS) 1256 (+3);

- õhutõrjesüsteemid 1025 (+2);

- lennukid 369 (+0);

- kopterid 329 (+0);

- operatiivtaktikalised droonid 20 356 (127);

- tiibraketid 2943 (+2);

- laevad / kaatrid 28 (+0);

- allveelaevad 1 (+0);

- autod ja muud sõidukid, sealhulgas kütuseveokid umbes 31 398 (+181);

- eritehnika 3648 (+4).

Ukraina enda kaotuste kohta samasuguse regulaarsusega andmeid ei avalda ning pole ka avalikult selgitanud, millise metoodika alusel nad Vene sõjakaotusi kokku loevad.