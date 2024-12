Pühapäeva pärastlõunal on teekatted suurematel põhi- ja tugimaanteedel erinevad: paiguti soolamärjad, piirkonniti sõidujälgede vahel lumised ning kohati ka jäised. Temperatuur on kõikjal miinuspoolel ja teed on kohati väga libedad, eriti kõrvalmaanteed, teatas transpordiamet.

Pühapäeva õhtul on pilves, üksikute selgimistega ilm. Kohati sajab lund. Õhutemperatuur on -1 kuni -5, saarte rannikul kuni +1 kraadi. Teedel püsib suur libeduseoht.

Kesköö paiku levib alates saartelt tihe lume- ja lörtsisadu kiiresti üle Eesti. Tuisus halveneb nähtavus ning teeolud muutuvad keeruliseks. Teedel on jäiteoht. Õhutemperatuur on 0 kuni -6 kraadi.

Transpordiamet ootab liiklejatelt infot teeolude kohta telefonil 1247. Lisainfot teeolude kohta saab vaadata http://tarktee.ee.