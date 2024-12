Saksa sotsiaaldemokraadid välistavad Tauruste andmise Ukrainale

"Toetame kantsler Olaf Scholzi otsust mitte tarnida Bundeswehri (Saksa relvajõudude - toim.) varudest tiibrakette Taurus," seisab SPD programmis, milles lisatakse, et relvade tarnimisel tuleb lähtuda "ettevaatusest ja mõõdutundest", vahendas The Kyiv Independent Saksa meediat.

Scholz on juba pikka aega keeldunud järjekindlalt andmast Ukrainale Tauruse kaugmaarakette, isegi kui teised Ukraina suured toetajad, sealhulgas USA, on tarninud Kiievile pikamaarelvastust.

Kartes, et see võib tema riigi sõtta tõmmata, on Scholz korduvalt tagasi lükanud Kiievi palve tarnida talle Tauruseid. Ukraina president Volodõmõr Zelenski on öelnud, et Saksamaa keeldumine Ukrainale kaugmaarakette anda on seotud Vene võimujuhi Vladimir Putini tuumaähvardustega.

Vaatamata kaugmaarelvade andmisest keeldumisele kinnitatakse SPD programmis, et partei on selgelt pühendunud ukrainlastele diplomaatilise, sõjalisel, rahalise ja humanitaarabi andmisele nende võitluses Venemaa agressiooni vastu, mis on vastuolus rahvusvahelise õigusega ja seda "nii kaua kui vaja".

Samas toetab SPD oma programmis USA keskmaarelvade paigutamist Saksamaale.

CDU lubab Ukrainale Tauruseid

SPD programm on otseses vastuolus järgmise liidukantsleri kandidaadi Friedrich Merzi juhitava Kristlik-Demokraatliku Liidu (CDU) programmiga, milles avaldatakse toetust Ukrainale Tauruste andmise suhtes.

Merz, kelle konservatiivne CDU/CSU allianss juhib 23. veebruaril toimuvate valimiste eel küsitlusi, külastas eelmisel nädalal Kiievit, et pidada läbirääkimisi president Zelenskiga, lubades otsustavamat strateegiat Venemaa-vastaste kauglöökide osas.

"Me tahame, et teie armee oleks võimeline lööma Venemaal asuvaid sõjaväebaase. Mitte tsiviilelanikkonda, mitte infrastruktuuri, vaid sõjalisi sihtmärke, millest teie riiki rünnatakse," ütles Merz.

Bildiga vesteldes ütles Merz siiski, et Rootsi-Saksa tiibraketid, mille lennuulatus on 500 kilomeetrit, ei oleks sõjas imettegevaks mängumuutjaks.

Poliitik rõhutas ka, et nõustub Scholziga, et Saksamaa ei tohi saada sõja osapooleks, kuid ta märkis, et ei Ühendkuningriik ega USA ei muutunud nende pakutavate relvade piirangute kaotamisel sõjas osaliseks.

CDU valimisplatvormi välis- ja julgeolekupoliitika sektsioonis lubab partei väidetavalt jätkata Ukraina toetamist kogu vajaliku diplomaatilise, rahalise, humanitaar- ja sõjalise abiga.

SPD lubab rikaste suuremat maksustamist, investeeringuid ja kiiruspiiranguid

Uudisteagentuuri dpa nähtud sotsiaaldemokraatide manifesti kavand sisaldab ka selliseid poliitikaid nagu kahe protsendi sisemajanduse koguproduktist (SKT) kulutamine kaitsele kooskõlas NATO eesmärgiga, maks ülirikastele ja 130 km/h kiiruspiirangute kehtestamine.

Kantsler Scholzi partei, mis on valitsenud Saksamaad alates 2021. aastast ebapopulaarses koalitsioonis koos Roheliste ja kuni novembrini ka Vabade Demokraatidega (FDP), kavatseb manifesti vormistada teisipäeval Berliinis.

SPD-l seisab aga ees raske võitlus võimul püsimise nimel, viimaste arvamusküsitluste järgi on nende toetus 17 protsenti, mis jääb tunduvalt alla konservatiivse CDU/CSU bloki 31 protsendile.

Manifesti kavandis lubatakse, et partei võitleb tavaliste sakslaste eest, kusjuures 95 protsenti elanikest saavad nautida maksukärpeid, samal ajal kui need, kelle varandus ületab 100 miljonit eurot (105 miljonit dollarit), peavad maksma oma rikkuse, pärandi ja kinnisvaralt teenitava kasumi pealt.

Ühtlasi toetab SPD valitsuse rahastatava investeerimisfondi kaudu 100 miljardi euro ulatuses investeeringuid elektri- ja soojusvõrkudesse, elamuehitusse ning elektrisõidukite laadimisjaamadesse.

Muud poliitikad hõlmavad 15-eurost miinimumtunnipalka, kiiruspiirangut Saksamaa kiirteedel ja kohustust jätkata kurjategijate väljasaatmist.

Esmaspäeval toimub Saksamaa parlamendis usaldushääletus, et sillutada teed veebruaris toimuvateks valimisteks.