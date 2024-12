Saks: vaja on välja selgitada Hiina riigi seos kaablite võimaliku sabotaažiga

Ajakirjandusse lekkinud informatsiooni järgi sai Hiina lipu all sõitva laeva Yi Peng 3 kapten Venemaa luurelt juhise Läänemere sidekaablite lõhkumiseks.

"Formaalselt ei muuda ta midagi, uurimine jätkub," ütles Eesti kaitseminister Hanno Pevkur. "Läänemere riigid omavahelt teevad koostööd ja eks me peame uurimise lõppraporti ära ootama. Fakt on see, et küsimärke on hetkel rohkem kui vastuseid. Nii et eks me vaatame siis, kas ja kui palju Hiina on valmis koostööd tegema."

Julgeolekuekspert Rainer Saksa sõnul on küsimus selles, kas Hiina oli väidetava sabotaažiga seotud.

"Oletagem, et see laev siis sai oma tegutsemiseks Vene julgeolekuteenistuselt mingeid juhiseid. Nüüd küsimus on see, kas Hiina riik on ka sellega kuidagi otse seotud või on siis Vene julgeolekuteenistuse kasutada olnud lihtsalt see üks laev," rääkis Saks.

Saks lisas, et kui Hiina riik oleks juhtunuga otseselt seotud, siis seisaksid rannikuriigid silmitsi tõsise väljakutsega.

Seni pole Taani võimud laeva pardale läinud. Saksa sõnul on Taani huvitavas olukorras, kus laev tabati riigi vetes, kuid peamine kahjukannataja on Rootsi. Samas tuleks Saksa sõnul igal juhul tegutseda põhimõttekindlalt.

"Esimene asi, tuleb ikkagi Venemaale ja võib-olla siis ka Hiina Rahvavabariigile selgelt mõõta tagasi sellises mõõdupuus, millest nad aru saavad, et edasine analoogne käitumine kahjustab juba neid veelgi tõsisemalt," sõnas Saks.

Laev on olnud Taani merealas ankrus juba pea kuu aega. Mereõiguseksperdi Alexander Lotti hinnangul on see huvitav, sest navigatsioonilist süsteemi arvestades pole meeskonnal selleks otsest kohustust ja nad oleksid saanud rahumeeli oma teekonda jätkata. Lott spekuleeris, et võib-olla on Taani ja Rootsi andnud märku, et kui Yi Peng 3 hakkab nende loata liikuma, siis võetakse kasutusele mingisugused meetmed.

"On täiesti võimalik, et see laev iseenesest kuidagi moodi katsubki proovida Läänemere rannikuriikide reaktsiooni ehk panna meid proovile. Ja mis võiksid olla sellise käitumise motiivid, ka see on paraku kaunis ebaselge," rääkis Lott.

Kaitseministri sõnul on võimatu ennustada, kui kaua laev veel sama koha peal püsib.

"Teoreetiliselt on seal ju erinevaid stsenaariume," ütles Pevkur. "Kas nad liiguvad ära, lepitakse kokku mingisugune uus asukoht, vahetub meeskond, viiakse neile toitu sinna, et neid valikuid on päris palju, aga ma usun, et need, kes praegu peamiselt seda uurimist veavad, et küllap nad leiavad seal ka need sobilikud lahendused."