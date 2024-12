Ligile jääb arusaamatuks Hartmani plaan palgata majanduse elavdajad

Valitsuse Ida-Viru esindaja kogemusest tiivustatud regionaal- ja põllumajandusministeerium palkab neljale Eesti piirkonnale juhid, kelle tööks saab majanduse elavdamine.

Rahandusminister Jürgen Ligi ütles ERR-ile, et temale jääb piirkonnajuhtide tegevus arusaamatuks.

"Selline Rahvaliidu loogika on, et võtame ette mingisuguse probleemi, kirjeldame selle olukorra hästi koledaks ja siis mistahes meetod läheb käiku," lausus Ligi.

"Eile kuulasin ka Piret Hartmani intervjuud. Päris kole oli kuulata. Küsitakse, et miks need neli ametnikku siis võetakse. Selle asemel, et öelda, mis nad tegema hakkavad, ta hakkab rääkima, et oi, kui me vaatame, millised probleemid meil on siin ja seal, seal on ikka probleemid ja siin on probleemid," rääkis Ligi.

"Kus see meetod on? Näita mulle meetodit, mida need inimesed tegema hakkavad. Mida need neli regionaalliidrit tegema hakkavad? Aga eeter oli täis räägitud. Jälle inimene justkui mõistaks neid probleeme."

Ligi rõhutas, et riigiametnik ei arenda majandust. "Seda tuleb esimese asjana öelda, et töökohti ei loo riigiametnik. Ja kui temale luuakse töökoht, siis see on ainus ametikoht, mille ta loob. Tema loob ikkagi keskkonna ja kui ta midagi praktilist teeb, siis ministri kohustus on see ära kirjeldada, et mida ta siis täpselt teeb, mis puudu on. Mis näiteks Ida-Virumaa eriesindaja puhul see efektiivsus oli? Ta peaks sealt alustama," sõnas Ligi.

ERR küsis, mis põhjusel regionaalminister plaanib majanduse elavdajad palgata, kui rahandusminister sellele vastu on.

"Reiting on üks asi," vastas Ligi. "Teine asi, mulle tundub, et seal on see Rahvaliidu kultuur, et hakkame aga vastu, näitame ennast, saame selja sirgu, tasakaalustame midagi. Aga sa ei saa tasakaalustada mõistlikkust, sa võid olla ebamõistlik ega sa sellepärast mõistlikkust ei tasakaalusta."