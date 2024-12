Ministeerium tahab omavalitsustele arengu kavandamist õpetada

Ajal, mil riik on seadnud sihiks kärped, plaanib regionaal- ja põllumajandusministeerium tellida koolituse ja veebipõhise tööriistakasti, mis peaks aitama kohalikel omavalitsustel juhtida regionaalarengu kavandamist ning selgitada välja arenguvajadused ja -sihid.

Regionaal- ja põllumajandusministeerium on riigihangete registris avaldanud teate, kus otsib turu-uuringu tegijat seoses kavandatava hankega.

"Ministeerium soovib tellida koolituse ja veebipõhise tööriistakasti, mis aitab kohalike omavalitsuste ja maakondlike arendusorganisatsioonide arendusspetsialistidel juhtida kohaliku ja regionaalse tasandi arengu kavandamise protsessi, sealhulgas selgitada välja arenguvajadused ja seada pikemaajalised arengusihid ning mis on ühtlasi abiks valla või linna arengukava ja maakonna arengustrateegia koostamisel ja uuendamisel," seisab hanketeates.

Läbiviidav koolitus ja tööriistakast peavad kirjelduse kohaselt olema heaks abimeheks kohaliku ja regionaalse tasandi arenguvajaduste väljaselgitamisel ja pikemaajaliste arengusihtide seadmisel ning peaksid keskenduma eelkõige kohalike avalike teenuste arendamisele.

Ministeeriumi selgituse kohaselt on ühtekuuluvuspoliitika fondide rakenduskavas perioodiks 2021-2017 välja toodud, et kui kohalik tasand pole väga arengusuutlik, takistab see reformide ning toetus- ja poliitikameetmete edukat rakendamist.

Viimati toimus regionaalministeeriumi tellimusel arenguprogramm kohalike omavalitsuste arendusspetsialistidele 2019.-2020. aastal ja toona oli fookuses piirkonna arengu jätkusuutlik ja innovaatiline kavandamine. Kuna personal vahetub ja ühiskond muutub, on ministeeriumi hinnangul tarvis uusi koolitusi.

Nüüd kavandatavas koolitusprogrammis osalevad plaani kohaselt kohalike omavalitsuste ja maakondlike arendusorganisatsioonide spetsialistid koos ja see loob ministeeriumi hinnangul hea võimaluse leida piirkonna arengu kavandamisel ühisosa.

"Praegu on puudu kesksed ja kergesti leitavad juhised, millest saaks arengu kavandamise protsessis juhinduda ja mis annaks selged suunised, millised sammud on vaja astuda ja millele tähelepanu pöörata. Valmiv tööriistakast ja koolitus peaksid olema arengu kavandamise osas suunanäitajaks," teatas ministeerium hankedokumendis.

Koolitus ja veebipõhine tööriistakast peavad andma juhised muu hulgas selle kohta, kuidas kavandada töökorraldus omavalitsuse ja piirkonna arengu kavandamisel, sealhulgas soovitused, kust alustada, ühtlasi peaks see andma infot, kuidas kaasata elanikke, partnereid ja avalikkust, kuidas kaardistada olemasolevat olukorda ning kuidas arvestada eri valdkondade vaheliste seoste ja koosmõjudega.

Loodav tööriistakast peab sisaldama nende teemade kohta tähtsamat infot, praktilisi juhiseid ja viiteid allikatele. Ühtlasi oodatakse, et koolitus edendaks omavalitsuste ja maakondlike arendusorganisatsioonide spetsialistide väärtus- ja kultuuriruumi ja looma eeldused heaks koostööks.

Hankega plaanib regionaal- ja põllumajandusministeerium tellida koolituse vähemalt kolmele 20-liikmelisele grupile ja võimalusel rohkematelegi gruppidele. Ühe grupi koolitusmaht on 32 akadeemilist tundi.

Hanke võitjal tuleb pakkuda koolitusel osalejatele ka toitlustust: kolm kohvipausi koos tervislike suupistetega ning üks kohvipaus peaks olema toekam ehk sisaldama ka võileiba ja salatit. Osalejatele tuleb pakkuda ka võimalust valida vegantoit ning kasutada tuleb korduvkasutatavaid nõusid.

Hanke esialgne tehniline kirjeldus näeb ühtlasi ette, et kohvipausidel tuleb võimalusel kasutada õiglase ja eetilise kaubanduse märgiga kohvi, teed ja suhkrut ning toitlustamisel tasuks eelistada hooajalisi ja kohalikke tooteid ning mahetoodangut.

Koolituse läbiviimist ja tööriistakasti väljatöötamist rahastab Euroopa Liit ja kaasfinantseering tuleb riigieelarvest.