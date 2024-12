Kohus kinnitas Planet 42 saneerimiskava

Suhtekorraldusfirma Miltton edastatud teate kohaselt peaks saneerimiskava võimaldama ettevõttel pankrotist pääseda ja majandustegevust jätkata.

Kava on üles ehitatud lootusele Mehhiko äri kasvatamise kaudu ettevõte jätkusuutlikuks teha.

Saneerimiskavas pakuti ettevõtte võlausaldajatele võimalust kas nõuete vähendamiseks või oma nõude asendamise osalusega. 84 protsenti saneerimiskavaga hõlmatud nõuetest valis osaluse, millega said kava järgi ka ettevõtte osanikeks.

Saneerimisnõustaja, advokaadibüroo RASK partneri Tarmo Petersoni hinnangul annab kohtumäärus kinnituse, et võlausaldajate huvid on kaitstud. "Kohtu heakskiit näitab ka, et saneerimise tulemus on võlausaldajatele tervikuna parem kui pankrot," ütles Peterson.

Saneerimiskava järgi saavad osaluse valinud võlausaldajad Inclusion OÜ omanikeks, millele kuulub äritegevus Mehhikos.

Nõude vähendamise valinud võlausaldajad saavad põhinõudest 5,5 protsenti aastase intressiga 7,5 protsenti. Nende nõuete tähtaegne ja täies mahus tasumine on Petersoni sõnul üks saneerimiskavas sisalduvaid kohustusi.

Planet 42 jaoks väikeinvestorite laenusündikaate koostanud Jaak Roosaare sai möödunud neljapäeval kriminaalkahtlustuse tegevusloata majandustegevuses. Keskkriminaalpolitsei teatel pakkus kahtlustatav läbi erinevate äriühingute finantsteenuseid, mis vajavad finantsinspektsiooni krediidiasutuse tegevusluba.

Lõuna-Aafrikas ja Mehhikos autorendi teenust pakkuva Inclusion OÜ brändinimega Planet 42 asutati 2017. aastal. Seitsme tegutsemisaasta jooksul kaasas firma sadadelt investoritelt kokku ligi 115 miljonit eurot. Juuli lõpus teatas firma, et peatab laenude tagasimaksmise.