USA teatas esimesest raskest linnugripi juhtumist inimesel

USA-s Louisiana osariigis toimetati haiglasse linnugripi H5N1 tüve raskete sümptomitega patsient.

Kokku on praeguse linnugripi puhangu jooksul USA-s registreeritud 61 juhtumit, kuid kõik need on olnud leebed.

Raskete sümptomitega patsient puutus haigete ja surnud lindudega kokku kodulinnukasvatuse tingimustes.

CDC teatas, et viirus kuulub D1.1 genotüüpi, mida on hiljuti USA-s tuvastatud metslindude ja kodulindude juhtumite puhul ning ka inimestel erinevates osariikides. See viiruse genotüüp erineb B3.13 genotüübist, mida on tuvastatud nii inimeste, lüpsilehmadel kui ka kodulindude haigusjuhtumite puhul.

Inimeselt inimesele levikut pole viiruse puhul tuvastatud. "See juhtum ei muuda üldist hinnangut linnugripi H5N1 vahetu ohu kohta rahva tervisele, mis on endiselt madal," märkis CDC.

Viirus on alates märtsist nakatanud USA-s enam kui 860 piimakarja 16 osariigis ja tapnud 123 miljonit kodulindu alates haiguspuhangu algusest 2022. aastal.