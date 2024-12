Michal: EKA peab oma Iisraeli puudutava otsuse üle vaatama

Peaminister Kristen Michal ütles, et Eesti Kunstiakadeemia (EKA) peaks oma otsuse katkestada kontaktid Iisraeli kõrgkoolidega üle vaatama.

"Ma leian, et akadeemia peaks selle otsuse üle vaatama," ütles Michal pärast JEFi tipkkohtumist antud pressikonverentsil vastates ERR-i sellekohasele küsimusele.

Eesti Kunstiakadeemia (EKA) õppekava juht teatas eelmisel nädalal teatas üliõpilastele, et veebruaris toimuma pidanud Iisraelis asuva Shenkari kolledži kaasprofessor Jonathan Ventura töötoa teine osa jääb ära, kuna ülikool on otsustanud katkestada koostöö kõigi Iisraeli ülikoolidega, teatas Eesti Ekspress esmaspäeval. Kunstiakadeemia rektor Mart Kalm ütles Ekspressile, et ülikool ei ole avatud Iisraeli ülikoolide koostööpakkumistele.