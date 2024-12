Pärnu omavalitsused teevad valitsusele ettepaneku Pärnu lennujaam erastada

Pärnu linn koos teiste Pärnumaa omavalitsustega leiab, et tööta seisva Pärnu lennujaama võiks erastada. Taristuminister Vladimir Svet (SDE) erastamise plaani mõistlikuks ei pea, sest riik on lennujaama investeerinud miljoneid.

Mõte Pärnu lennujaam erakätesse anda tuleb sellest, et eelmisel kümnendil tehtud plaan tuua Pärnusse turismiettevõtjate rahastuse toel rahvusvahelisi lende, ei toimi. Sel suvel lende ei toimunud ja ettevõtjad ei rahasta lende ka uuel aastal.

Kui lennud ei taastu, ei pea ka igal aastal sadu tuhandeid eurosid lennujaama ülalpidamiseks andev Pärnu linn lennujaama edasist rahastamist mõistlikuks.

"Ettevõtjad on tänaseks meile öelnud, et ka järgmine aasta nad rahvusvahelisi lende ei kavatse toetada, et majanduslik seis on ettevõtjatel nii halb," rääkis Pärnu linnapea Romek Kosenkranius. "Me teame ka seda, Tallinna lennujaam on mitu korda meile öelnud, et Pärnu lennujaama lennuliine nemad ei soovi arendada ja sellest tulenevalt olemegi Pärnumaa omavalitsusliidu liikmete seas teinud sellise arutelu ja jõudnud sellesse kohta, et teha ettepanek vabariigi valitsusele kaaluda, kas on mõtet üldse seda lennujaama riigil pidada"

Kosenkraniuse sõnul on Skandinaavia riikides näiteid, kus riiklikke lennujaamu on erastatud.

"See peab olema ikkagi selline ettevõte, kes soovib lennuliiklusega jätkata. Ei ole ju mõtet, et me anname lennuvälja lihtsalt ära. Kuna seal on nii palju ka investeeringuid tehtud, siis on mõistlik leida sellele lennujaamale operaator, kes oleks huvitatud lennuliinide korraldamisest," ütles Kosenkranius.

Taristuminister Vladimir Svet erastamise plaani mõistlikuks ei pea.

"Pärnu linn, Pärnu omavalitsused ja Pärnu ettevõtjad on palunud, et riik investeeriks seda raha just lennujaama mitte raudteeühendustesse, et Pärnu ja selle ettevõtjad saaksid arendada lennuliiklust ja kohalikku turismi. Riigi osa kohustusest oli investeering, mis kallines 20 miljonini. Mina arvan, et ei ole vastutustundlik teha ettepanekut, et riik lihtsalt need 20 investeeritud miljonit nüüd nii-öelda maha kannaks sisuliselt," rääkis Svet.

Svet ütles, et kohtus mõni nädal tagasi Pärnu linna ja Tallinna lennujaamaga, kuid siis erastamisest juttu ei olnud.

"Oli juttu hoopis sellest, kuidas võiks aidata kaasa, et Pärnu lennujaama tekiks rohkem kommertsrentnikke. Lõppkokkuvõttes leppisime kokku, et me hakkame kaaluma, kas on võimalik sinna tekitada mingit toimivat äriplaani," lausus ta.

Sveti sõnul on selge, et täiendava rahastusteta ühtki rahvusvahelist lendu Pärnu lennujaama ei tule, kuid erastamise asemel tuleks otsida võimalusi, kuidas lennujaama tehtud investeering end ära tasuks.