Puitmajatootja: inimesed julgevad jälle ehitada ja osta

Puitmajatootja Matek võib novembri ja ka detsembriga rahule jääda. Pärast vaikset aastat on aasta lõpp parem olnud.

"Natuke toodangu maht läks üles ja ka müügimaht. Kui terve aasta on olnud erakordselt raske, siis november-detsember on mõnevõrra paremad. Hetkel tundub, et on üle päris mitme kuu töömaht natuke parem ja perspektiiv natuke helgem," lausus Mateki tegevjuht Sven Mats.

Peamiselt on sellele kaasa aidanud suurenenud lepingute maht Saksa turul.

"Samamoodi on üle mitme aasta esimest korda tagasi tulnud päringud Skandinaavia riikidest. Tõsi küll, veel lepinguid väga palju ei paista, aga vähemalt on näha, et on huvi. Ja kui eksisteerib huvi, siis küll mingil hetkel hakkab ka reaalne kaup liikuma. Intressid on langenud, kindlus on tulnud tagasi, inimesed julgevad jälle ehitada ja osta," lausus Mats.

Hinnamuutust neil aga olnud ei ole.

"Hinnakokkulepped tehakse ikkagi päris pikalt ette, selles mõttes hinnakokkulepped väljundhindade mõistes mingeid olulisi muudatusi pole toonud. Samuti ei ole hetkel ka sisendhindadel mingisugust olulist kasvu hetkel ette näha," ütles Mats.

Küll aga langesid hinnad Eesti Energia elektritootmises.

"Kogu regiooni iseloomustas see, et olid päris head tuuleolud, keskmine temperatuur oli keskmisest madalam ja väga palju tuuleparke tuli turule, mida eelnevalt ei olnud. See kõik viis keskmise hinna päris madalaks. (Hind) odavnes kuskil 15 eurot megavatt-tunni kohta, võime rääkida kuskil 20-protsendisest (langusest) võrreldes eelmise aastaga," ütles Eesti Energia energiakaubanduse ja portfellijuhtimise direktor Armen Kasparov.

Detsembrikuu tootmishinnad on võrreldavad mulluse jõulukuuga.

"Praegu keskmine jookseb 94 euro peal, see on umbes samas suurusjärgus nagu eelmisel aastal. Aga hind on väga madal, kui tuult on. Ma võin teile nii palju öelda, et kuni esmaspäevani meie soojuselektrijaamad ei ole turul, sest elektri hind on hästi madal suurte tuuleolude tõttu," lausus Kasparov.

"Kui me võrdleme tootjahindade kasvu Eestis ja ekspordihindade kasvu Eestis teiste riikidega, siis näiteks võrreldes Läti-Leedu-Soomega on meil hinnad kasvanud kiiremini ja võib-olla umbes sama kiiresti kui Rootsis," ütles Swedbanki peaökonomist Tõnu Mertsina.

Hinnad langes umbes pooltes töötleva tööstuse tegevusalades, millele on kaasa aidanud energiahindade langus. Samas on tööjõukulud olnud tugevas kasvus.

"Töötleva tööstuse tööjõukulude osakaal käibes on üldse kõigi aegade suurim sel aastal, võib-olla välja arvatud 2009, kui oli tugev majanduslangus," märkis Mertsina.