USA kongress võttis viimasel hetkel vastu valitsuse rahastamise seaduse

Demokraatide kontrollitud senat võttis häältega 85:11 vastu valitsuse rahastamise jätkamise eelnõu 38 minutit pärast selle kehtivuse lõppemist südaööl. Valitsus ei olnud vahepeal käivitanud sulgemismenetlust. Varem oli paketi mõlema partei saadikute toetusel juba heaks kiitnud vabariiklaste kontrollitud esindajatekoda.

Eelnõu saadetakse nüüd Valgesse Majja, kus president Joe Biden peaks selle jõustamiseks alla kirjutama.

Hilisõhtune hääletus lõpetas segadustenädala, mil presidendiks valitud Donald Trump ja tema miljardärist liitlane Elon Musk sundisid parlamenti muutma esialgset kahepoolset kokkulepet, põhjustades sellega segaduse kongressis.

Lõplikus versioonis jäeti välja mõned sätted, mida toetasid demokraadid, kes süüdistasid vabariiklasi ilma rahva mandaadi ja valitsuse kogemuseta tegutseva miljardäri survele allumises. Kongress lükkas aga tagasi Trumpi nõude tõsta võla ülemmäära. Demokraatide hinnangul oleks see võimaldanud Trumpi valitsusel makse alandada.

Föderaalvalitsus kulutas eelmisel aastal ligikaudu 6,2 triljonit dollarit ja tal on üle 36 triljoni dollari võlgu ning kongress peab järgmise aasta keskpaigaks tegutsema, et lubada edasine laenamine.

Seadus pikendab valitsuse rahastamist 14. märtsini, annab 100 miljardit dollarit katastroofi kannatanud osariikidele ja 10 miljardit dollarit põllumeestele ning pikendab aasta lõpus aeguvaid põllumajandus- ja toiduabiprogramme.

Mõned vabariiklased hääletasid paketi vastu, kuna see ei vähendanud kulutusi. Esindajatekoja spiiker Mike Johnson ütles, et parteil on järgmisel aastal suurem mõju, kui neil on enamus kongressi mõlemas kojas ja Valges Majas asub tegutsema vabariiklane Trump.

"See oli vajalik samm lõhe ületamiseks, et viia meid sellesse hetke, kus saame mõjutada kulutamist puudutavaid lõplikke otsuseid," ütles ta ajakirjanikele pärast parlamendi hääletust. Ta ütles, et Trump toetas paketti.

Valitsuse sulgemine oleks seganud kõike alates õiguskaitseorganitest kuni rahvusparkideni ja peatanud miljonite föderaaltöötajate palgad. Turismitööstuse esindaja oli juba hoiatanud, et pühadeaegne seisak võib lennufirmadele, hotellidele ja teistele ettevõtetele maksta üks miljard dollarit nädalas ning tuua kaasa ulatuslikke häireid kiirel jõuluhooajal. Võimud hoiatasid, et reisijatel võivad lennujaamades tekkida pikad järjekorrad.

Varasemad võitlused USA riigivõla ülemmäära üle on hirmutanud finantsturge, kuna USA valitsuse maksejõuetus põhjustaks krediidišoki kogu maailmas. Limiit on peatatud lepingu alusel, mis tehniliselt aegub 1. jaanuaril, kuigi tõenäoliselt poleks seadusandjad pidanud probleemiga tegelema enne kevadet.