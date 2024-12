ERR USA-s: Ühendriikide valitsussektor on tundide kaugusel tööseisakust

Ameerika Ühendriikide esindajatekoda ei kiitnud neljapäeval heaks eelnõud, mis hoiaks ära valitsussektori tööseisaku.

"Laual olev tehing hoiaks valitsuse Ameerika rahva jaoks avatuna. Ja kui te otsustate selle sulgeda, on see teie õlul, mitte Vabariikliku Partei," ütles Florida osariigi vabariiklasest kongresmen Anna Paulina Luna.

Veel nädala esimeses pooles jõudsid demokraadid ja vabariiklased eelarveplaanis kokkuleppele. Donald Trump aga nõudis, et tema parteikaaslased võtaksid vastu eelnõu, mis sisaldaks vähem kulutusi.

"Me vähendame ja piirame valitsuse suurust ja ulatust ning saame selle kontrolli alla. Meil on selleks mandaat," ütles esindajatekoja vabariiklasest spiiker Mike Johnson.

Neljapäevale vabariiklaste poolt esitatud eelnõu kärpis küll kulusid, kuid oleks Trumpi tungival nõudmisel kõrvaldanud kaheks aastaks föderaalse võlapiirangu. Demokraatide sõnul oleks see aga vastutustundetu.

"Me jätkame võitlust ameeriklaste eest. Seetõttu hääletame eelnõu vastu, et peatada hoolimatu, regressiivne ja tagurlik vabariiklaste eelnõu – hääletame vastu," lausus esindajatekoja vähemuse demokraadist liider Hakeem Jeffries.

Vabariiklaste eelarveplaan pälvis küll tulevase presidendi Donald Trumpi toetuse, kuid kukkus esindajatekojas läbi, sest 38 vabariiklast hääletasid ühes demokraatidega eelnõu vastu.

"Mul on süda paha erakonnast, mis tegeleb fiskaalse vastutuse kampaaniaga, kuid kellel on julgust minna Ameerika rahva ette ja öelda, et teie arvates on see eelnõu fiskaalselt vastutustundlik. See on täiesti naeruväärne," lausus Texase osariigi vabariiklasest kongresmen Chip Roy.

Kui seadusandjad eelarve osas kokkuleppele ei jõua, võib valitsuse rahastamine lõppeda juba reede südaööl.

USA valitsussektori tööseisak katkestaks enam kui kahe miljoni föderaaltöötaja palga ning peataks rahastuse alates piirivalvest rahvusparkide ja muuseumiteni. Riigitöötajad, kes on USA julgeoleku seisukohalt olulised, jätkaksid aga palgata tööd.

Valitsuse rahastatuse säilitamiseks peab eelarveplaan saama aga toetuse USA kongressi mõlemalt kojalt, seejärel läheks see president Joe Bideni lauale allkirjastamiseks.