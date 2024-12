Biden allkirjastas valitsuse rahastamise seaduse

Pärast viimase hetke kemplemisi järgmise presidendi Donald Trumpi ning samuti tema üha lähedasemaks liitlaseks muutunud miljardärist ettevõtja Elon Muski survel võtsid seadusandjad lõpuks laupäeva varahommikul vastu rahastamise seaduse, vältides napilt valitsusasutuste töö seiskumist vahetult enne jõulupühi.

"See kokkulepe esindab kompromissi, mis tähendab, et kumbki pool ei saanud kõike, mida tahtis," ütles Biden avalduses. "Ent see lükkab tagasi kiirendatud tee miljardäride maksukärbetele, mida vabariiklased taotlesid."

Kongress lükkas tagasi Trumpi nõude tõsta USA riigivõla ülemmäära, mis oleks demokraatide hinnangul võimaldanud Trumpi valitsusel makse alandada.

Seadusandjad suutsid vältida jõuluaja piinasid ja tööseisakuid ning soostusid rahastama valitsust 14. märtsini kokkuleppega, mis sisaldas 110 miljardit dollarit looduskatastroofide kahjude leevendamiseks osariikidele ja rahalist abi põllupidajatele.

Ent algsest eelnõust olid kõrvale jäetud ravimistööstuse reformid, kongressi palgatõus ja karmimad piirangud USA investeeringutele Hiinas. Selle eemaldamist eelnõust seostasid mõned demokraadid otseselt Muskiga, kes on ka elektrisõidukitootja Tesla juht.

"Muski sidemed Hiina ja Tesla oluliste investeeringutega sellesse riiki tõstatavad olulised küsimused, näiteks miks ta kutsus esindajatekoja vabariiklaste juhatust taanduma algsest parteideülesest leppest," küsis seadusandja Rosa DeLauro kongressi juhatusele saadetud kirjas.

Maailma rikkaima mehe Muski mõju vabariiklaste üle – ja veelgi enam, tema ilmne mõjuvõim Trumpi üle – on olnud demokraatide rünnakute fookus. Üks peamisi esilekerkinud küsimusi on, kuidas saab ametisse valimata kodanik enda kätte sedavõrd palju mõjuvõimu.

Isegi vabariiklaste seas kasvab pahameel ja isegi viha Muski sekkumise üle protsessi. Nimelt põrmustas Musk algse rahastamise kokkuleppe oma isiklikul sotsiaalmeediaplatvormil X kirjutatud postitustes, millest paljud olid ka vägagi ebatäpsed.

"Viimati, kui kontrollisin, ei ole Elon Muskil kongressis hääleõigust," ütles Georgia osariigi esindajatekoja vabariiklasest liige Rich McCormick uudistekanalile CNN. "Tõsi, tal on mõju ja ta survestab meid tegema mida iganes ta arvab, et on õige asi tema jaoks. Kuid mul on 760 000 inimest, kes minu poolt hääletasid, et mina teeksin õiget asja nende jaoks."

Trump andis eelnevalt mõista, et tema on valmis laskma valitsusel muutuda töövõimetuks, kui ta ei saa oma tahtmist. Kuid eelarve vastuvõtt ilma tema kõiki soove arvestamata näitab, et isegi tema mõjul vabariiklaste üle kongressis on oma piirid, tõdes uudistegantuur AFP oma kommentaaris.