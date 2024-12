Prantsusmaa lisas võrku esimese uue tuumareaktori viimase 25 aasta jooksul

"EDF-i meeskonnad saavutasid Flamanville'i surveveereaktori (EPR) esimese ühendamise riikliku võrguga kell 11.48. Reaktor toodab praegu elektrit," seisis EDF-i avalduses.

Flamanville-3 võimsus on 1,6 gigavatti (GW) ning tegemist on Prantsusmaa suurima võimsusega tuumareaktoriga, mis jääb alla üksnes Hiina 1,75-gigavatisele Taishani reaktorile, mis põhineb sarnasel konstruktsioonil, ja on võrdne Soome Olkiluoto tuumajaama kolmanda reaktori võimsusega.

Reaktor alustas küll tööd juba septembris, kuid võrku ühendati alles laupäeval. See valmis kavandatust 12 aastat hiljem ja maksab umbes 13 miljardit eurot ehk neli korda rohkem kui esialgne eelarve oli.

Tegemist on esimese elektrivõrku ühendatud reaktoriga pärast Civaux tuumajaama teist reaktorit, mis läks käiku 1999. aastal.

Samas hakkab see toodangut andma ajal, kui Prantsusmaal on tarbimine madalseisus ning riik ekspordib sel aastal rekordkoguse elektrit.

Prantsusmaal on kokku 57 tuumareaktorit, mille koguvõimsus kasvas seniselt 61,4 gigavatilt uue reaktori lisandumisega 63 gigavatini.

EDF kavatseb ehitada veel kuus uut reaktorit, et täita president Emmanuel Macroni 2022. aasta lubadust, mis on osa riigi energiaüleminekukavadest, kuigi küsimusi on uute projektide rahastamise ja ajakava osas.

Macron tervitas Flamanville-3 käivitamist, nimetades seda "suureks päevaks riigi jaoks".

Reaktori täielikuks käivitamiseks kulub siiski veel mitu kuud, kuna Prantsuse tuumaohutusamet peab läbi viima vajalikud protseduurid, enne kui kuni reaktor saavutab 100-protsendise võimsuse, seisis EDF-i avalduses.