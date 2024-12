Oluline esmaspäeval, 23. detsembril kell 14.51:

- Ukraina pani plahvatama Novotšerkasski moonalao;

- Ukraina teatas Vene droonilao süttimisest Tatarstanis;

- Rutte sõnul on Zelenski kriitika Scholzi suhtes ebaõiglane;

- Ukraina: Kurski oblastis tapetud põhjakorealastel olid võltsitud dokumendid;

- BMW vallandas Venemaale autosid smugeldanud töötajad;

- Venemaa tõhustab sõja venimist silmas pidades noorte ajupesu;

- Ukraina andmetel kaotas Venemaa ööpäevaga 1990 sõdurit.

Hortõtsja väerühm võitleb Kurahhove, Toretski ja Tšassiv Jari eest

Ukraina Donetski oblastis jätkuvad lahingud Kurahhove, Toretski ja Tšassiv Jari linna piirkonnas, ütles esmaspäeval Hortõtsja väerühma pressiesindaja Nazar Vološõn.

"Mis puutub nende asulate ründamise taktikat, siis vaenlane üritab neisse tungida, mõnes peab ta juba linnalahinguid. Ta peab lahinguid, sest need on linnapiirkonnad, et vältida otserünnakuid. Okupandid loobusid sellisest taktikast nagu tormijooksud asulatele. Nad püüavad tõkestada transpordiartereid ja lõigata läbi meie kaitsjate logistika," ütles Vološõn teleusutluses.

Meedia: Novošahtinski naftatöötlemistehas on rivist väljas

Venemaal asuv Rostovi oblast jäi eelmisel nädalal droonirünnaku alla, mille tagajärjel läks põlema piirkonnas asuv Novošahtinski naftatöötlemistehas. Põleng kestis mitu tundi ning meedias levivad nüüd väited, et tehas on endiselt rivist väljas.

Ukraina pani plahvatama Novotšerkasski moonalao

Ukraina korraldas ööl vastu pühapäeva õhurünnaku Venemaa Rostovi oblastis Novotšerkasski linna lähistel asuva laskemoonalaole, mis tabamuste tõttu plahvatas.

Sotsiaalmeedias levis pühapäeva pärastlõunal info Novotšerkasski moonalao plahvatustest, ehkki oblasti kuberner oli väitnud, et kõik Ukraina saadetud ründedroonid lasti alla.

Last night, an ammo depot near Novocherkassk in Rostov Oblast was reportedly hit, according to Russian media. The depot likely belongs to the 150th Motorized Rifle Division, which is active on the Kurakhove front. pic.twitter.com/csckYSt7KZ — NOELREPORTS (@NOELreports) December 22, 2024

Sotsiaalmeediakeskkonnas X (varasem Twitter) sõjauudiseid kajastava konto Noelreports andmeil oli tegemist 150. motoriseeritud laskurdiviisile kuuluva laskemoonalaoga, diviis tegutseb Ukrainas Kurahhove rindelõigus.

Ukraina teatas Vene droonilao süttimisest Tatarstanis

Venemaa Tatarstani vabariigis Alabuga erimajandustsoonis asuvas Shahedi droonilaos puhkes tulekahju, milles hävis nende osi kokku 16 miljoni dollari väärtuses, teatas Ukraina sõjaväeluure (HUR) esmaspäeval.

Alabuga erimajandustsoonis asub Vene-Ukraina piirist enam kui 1300 kilomeetri kaugusel asuv Jelabuga droonitehas, mis toodab Venemaa relvajõudude jaoks Iraanis välja töötatud Shahed-tüüpi droone, märkis teadet vahendanud The Kyiv Independent.

HUR-i andmetel olid süttinud laos 65 ründedrooni korpused, samuti droonide mootoreid, navigatsioonisüsteeme ja termokaameraid 400 Shahed-tüüpi drooni valmistamiseks.

⚡️A warehouse with parts for Shahed drones worth $16 million was destroyed in Alabuga, Russia - Ukrainian Defense Intelligence.



The premises contained 65 fuselages of attack drones, as well as engines, navigation systems, and thermal imaging cameras for the production of 400… pic.twitter.com/aKljowHt5g — Anton Gerashchenko (@Gerashchenko_en) December 23, 2024

"Kõik põles maha," teatas Ukraina luureagentuur, võtmata otsesõnu vastutust "salapärase ja laastava tulekahju" eest. HUR-i on varasemalt seostatud mitmete mõrvade ja sabotaažioperatsioonidega sügaval Vene tagalas.

The Kyiv Independent, märkis, et ei suuda HUR-i väiteid iseseisvalt kontrollida.

"HUR tuletab meelde, et iga Ukraina rahva vastu toime pandud sõjakuriteo eest makstakse õiglast kätte," seisis luureagentuuri avalduses.

Venemaa kohalikud võimud ei teatanud ühestki tulekahjust ega sarnasest juhtumist Alabuga majandustsoonis 23. detsembri öösel. Tatarstani pealinna Kaasani tabasid aga droonid laupäeva, 21. detsembri hommikul, kahjustades mitut hoonet, kuid väidetavalt ei põhjustanud need inimohvreid.

Jelabuga droonitehas käivitati 2023. aasta juulis, mille eesmärk on toota lisaks Shahedi droonidele ka Venemaa ekvivalendi Albatrossi luuredroone. Venemaa kasutab Ukraina linnade ja infrastruktuuri vastu suunatud õhurünnakuteks regulaarselt kamikaze-droone Shahed ja selle kodumaiseid variante, nagu Geran.

Ukraina kaugmaa droonid tabasid Jelabuga rajatist ka aprilli alguses.

Rutte sõnul on Zelenski kriitika Scholzi suhtes ebaõiglane

NATO peasekretär Mark Rutte ütles, et peab Ukraina presidendi Volodõmõr Zelenski kriitikat Saksamaa kantsleri Olaf Scholzi suhtes põhjendamatuks.

Kuigi Saksamaa on olnud Ukraina ülitähtis liitlane, on Scholzi vastuseis pikamaa tiibrakettide Taurus andmisele tekitanud Kiievis meelehärmi, sest Ukraina peab toime tulema Venemaa võimsa kaugmaarelvastusega.

"Olen Zelenskile sageli öelnud, et ta lõpetaks Olaf Scholzi kritiseerimise, sest minu arvates on see ebaõiglane," tsiteeris Saksa uudisteagentuur DPA Rutte sõnu esmaspäeval antud intervjuus.

Rutte ütles samas, et erinevalt Scholzist annaks tema Ukrainale Tauruse tiibrakette ega seaks nende kasutamisele piiranguid.

"Üldiselt me ​​teame, et sellised võimed on Ukraina jaoks väga olulised," ütles Rutte ja lisas, et see ei ole tema otsustada, mida liitlased peavad toimetama.

Pärast novembris toimunud Scholzi telefonikõnet Venemaa juhi Vladimir Putiniga ütles Zelenski, et kantsler avas Pandora laeka, mis õõnestab jõupingutusi Venemaa liidri isoleerimiseks ja Ukraina sõja lõpetamiseks õiglase rahuga.

Ukraina: Kurski oblastis tapetud põhjakorealastel olid võltsitud dokumendid

Venemaa Kurski oblastis, millest osa on hõivanud Ukraina väed, tegutsevad Ukraina eriüksuslased teatasid, et nende poolt hävitatud kolmel Põhja-Korea sõduril olid võltsitud dokumendid.

Kolme põhjakorealase tapmisest teatanud Ukraina sõjaväelaste sõnul olid vastase sõdurite dokumendid võltsitud ja nende hinnangul rakendab Venemaa võltsimist Põhja-Korea vägede kohaloleku varjamiseks.

Teate kohaselt ei olnud nende sõjaväepiletitel kõiki tavapäraseid pitsereid ja puudus ka foto, isanimed on esitatud vene keeles ning sünnikohaks on kirjutatud Tuva Vabariik.

Dokumendiomanike allkirjad on tehtud korea keeles.

"Dešifreeritud andmetel on hävitatud põhjakorealaste tegelikud nimed Ban Guk Jin, Lee Dae Hyuk ja Cho Cheol Ho, aga Vene dokumentide järgi on need Kim Kan Solat Albertovitš, Dongnk Jan Suropovitš ja Belek Aganak Kap-oolovitš," öeldakse Ukraina vägede teates.

Venemaa tõhustab sõja venimist silmas pidades noorte ajupesu

Venemaa tõhustab oma ajupesuprogramme, et populariseerida noorte seas ajateenistust Vene armees, pidades silmas pikaajalist sõda Ukraina vastu ja võimalikke tulevasi relvakonflikte lääneriikidega, märkis Sõjauuringute Instituut (ISW) oma pühapäeval avaldatud raportis.

Analüütikute hinnangul jätkab Venemaa võimujuht Vladimir Putin 2025. aastal Venemaal ja ajutiselt okupeeritud Ukraina aladel noorte sõjalis-patriootiliste kasvatusprogrammide võrgustiku laiendamist.

Putin kinnitas 20. detsembril Venemaa valitsusele nelja juhise nimekirja, mis sisaldab korraldusi sõjaväespordi võrgustiku arendamiseks ja tõhustamiseks. Muuhulgas tuleb luua laagrid ajateenistuse propageerimiseks noorte seas, ülistada tava- ja sotsiaalmeedias Kremli programmi "Võidu teed" ja luua veebiplatvormid noorte sõjalis-patriootiliste kasvatusprogrammide korraldamiseks.

Aruande kohaselt on Kremli programm "Võidu teed" suunatud laste ja noorte isamaaliste tunnete kasvatamisele ning pakub lastele ja noortele tasuta ekskursioone Venemaa sõjaliste saavutuste mälestuspaikadesse.

"Kreml on juba kasutanud Avangardi sõjaväespordi treeninglaagreid Ukraina noorte militariseerimiseks Venemaa kultuuri- ja ajalooliste narratiivide kaudu ning näib laiendavat nende ja sarnaste laagrite võrgustikku üle Venemaa osana oma pikaajalistest jõupingutustest relvajõudude ülesehitamiseks," öeldakse aruandes.

Samuti märgitakse, et Kreml valmistub Venemaa noorte militariseerimiseks laiendama ja tõstma ka teiste noorte sõjalis-patriootiliste organisatsioonide staatust, mille seas "Junarmija" (e.k. noorarmee) ning laste ja noorte ühendus "Esimeste liikumine".

"Putin teatas 20. detsembril, et Kreml käsitleb 2025. aastat "Isamaa kaitsja aastana". See viitab sellele, et riigipea kavatseb 2025. aastaks suunata Venemaa poliitilised ja ideoloogilised prioriteedid Venemaa veteranidele ja Venemaa ühiskonna edasisele militariseerimisele," märgiti aruandes.

Analüütikud lisasid, et tõenäoliselt kavatseb Kreml sõjalis-poliitilisi organisatsioone kasutada ajateenistusse mineku innustamiseks ja armee prestiiži tõstmiseks Vene noorte ja ühiskonna seas, kuna võimud jätkavad oma pikaajaliste sõjaliste tegevuste kavandamist Ukrainas ja peavad silmas võimalikke tulevasi relvakonflikte lääneriikidega.

BMW vallandas Venemaale autosid smugeldanud töötajad

Saksa autotootja BMW teatas, et avastas eeskirjade rikkumise autode ekspordis Venemaale oma Hannoveri filiaalis ja vallandas sellega seotud töötajad.

Teade kinnitab majandusuudiste väljaande Business Insider andmeid, mille kohaselt tarniti selle kanali kaudu Venemaa ostjatele vaatamata kehtivatele sanktsioonidele üle saja luksusauto, vahendas The Kyiv Independent.

Seejärel teatas ka BMW ise rikkumiste avastamisest ning kinnitas, et peatas koheselt autode müügi sealtkaudu. "Lisaks on BMW Grupp otsustanud koondada töötajad, kes kannavad selle eest suurimat vastutust," teatas ettevõte oma avalduses.

USA ja Euroopa Liit keelustasid kallite autode ekspordi Venemaale 2022. aasta märtsis, pärast Venemaa täiemahulist sissetungi Ukrainasse. Sellest hoolimata on Euroopast pärit autod mitmesuguste skeemide kaudu endiselt Venemaale jõudnud.

Venemaa luksusautode import langes järsult pärast sanktsioonide esmakordset kehtestamist, kuid tarned jätkusid 2023. aastal, peamiselt vahendajate kaudu kolmandate riikide kaudu.

BMW astub samme, et takistada oma toodete ebaseaduslikku eksporti Venemaale kolmandate isikute kaudu ja rahvusvahelistest sanktsioonidest kinni pidamiseks, teatas ettevõte.

Ukraina andmetel kaotas Venemaa ööpäevaga 1990 sõdurit

Ukraina relvajõudude esmaspäeval esitatud hinnang Vene vägede senistele kaotustele sõjas alates Venemaa täieulatusliku sõjalise kallaletungi algusest 2022. aasta 24. veebruaril:

- elavjõud umbes 776 090 (võrdlus eelmise päevaga +1990);

- tankid 9615 (+6);

- jalaväe lahingumasinad 19 885 (+15);

- suurtükisüsteemid 21 313 (+29);

- mobiilsed raketilaskesüsteemid (MLRS) 1256 (+0);

- õhutõrjesüsteemid 1030 (+3);

- lennukid 369 (+0);

- kopterid 329 (+0);

- operatiivtaktikalised droonid 20 790 (+55);

- tiibraketid 2948 (+1);

- laevad / kaatrid 28 (+0);

- allveelaevad 1 (+0);

- autod ja muud sõidukid, sealhulgas kütuseveokid umbes 32 039 (+67);

- eritehnika 3664 (+2).

Ukraina enda kaotuste kohta samasuguse regulaarsusega andmeid ei avalda ning pole ka avalikult selgitanud, millise metoodika alusel nad Vene sõjakaotusi kokku loevad.