Ukraina pani plahvatama Novotšerkasski moonalao

Sotsiaalmeedias levis pühapäeva pärastlõunal info Novotšerkasski moonalao plahvatustest, ehkki oblasti kuberner oli väitnud, et kõik Ukraina saadetud ründedroonid lasti alla.

Last night, an ammo depot near Novocherkassk in Rostov Oblast was reportedly hit, according to Russian media. The depot likely belongs to the 150th Motorized Rifle Division, which is active on the Kurakhove front. pic.twitter.com/csckYSt7KZ