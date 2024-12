Narvas algas jõuluküla avamisega pikem pühadeaeg

Kümnendat aastat tegutsev Narva jõuluküla tähistab Eesti jõulude saabumist piirilinna. Varem pandi küla püsti Narva eri paigus, kuid viimastel aastatel on see raekoja kõrvale pidama jäänud. Seal seisab Narva esinduskuusk, sinna saabub jõuluvana ja pidu saab alguse raekoja kellalöökidest.

"Jõulude ajal tuleb meile üha rohkem rahvast, loomulikult on see meie linnas suureks muutuseks. Ajalooliselt sobib see koht väga, raekoja kõrval on alati turg olnud ja raekoda on linna süda," ütles jõuluküla korraldaja Artjom Poljak.

Jõulukülas lauldakse, tantsitakse ning pakutakse head ja paremat.

"Pakume karamelli, pulgakomme, pirukaid. Kohalik väike firma, pereäri. Teeme tööd," ütles ettevõtja Artjom.

Narvakatele tähendab jõuluküla avamine pikema pühadeaja saabumist.

"Katoliku jõulud, uus aasta, õigeusu jõulud ja vana uus aasta – neli püha. Vene inimene armastab kõike pühitseda. Peaasi, et raha jätkuks, jõudu leiab alati," ütles Narva elanik Aleksandr.

Eesti jõulud seostuvad eelkõige mulgi kapsaga, mida enam poest ei osteta, tehakse ise.

"Ostsime rasvast sealiha, ostsime kapsa, kruupe ja tegime valmis. Mida kauem seisis, seda maitsvamaks muutus. Kolmandal päeval oli kõige maitsvam mulgi kapsas," rääkis Aleksandr.

Sel aastal seisab jõuluküla raekoja kõrval Stockholmi platsil kuni 29. detsembrini.