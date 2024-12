Oluline 27. detsembril kell 5.45:

- Deepstate: Vene väed vallutasid Donetski oblastis veel ühe asula;

- Zelenski rääkis USA sõjalisest abist Ukrainale;

Deepstate: Vene väed vallutasid Donetski oblastis veel ühe asula

Venemaa armee võttis Ida-Ukrainas asuvas Donetski oblastis oma kontrolli alla Ukrainka nimelise asula, teatasid rindeolukorda jälgiva projekti Deepstate analüütikud. Asula asub Pokrovski rindelõigul.

Ka sõjauuringute Instituut (ISW) vahendas oma viimases ülevaates, et idarindel käivad ägedad lahingud ning Venemaa jätkab pealetungi Pokrovski suunal. Seda kinnitavad ka 24. ja 25. detsembril avaldatud geolokatsiooniga kaadrid. Üks Vene blogija väitis, et Vene väed on Pokrovskist edelas asuvast maanteest vähem kui 2,5 kilomeetri kaugusel.

Zelenski rääkis USA sõjalisest abist Ukrainale

Ukraina president Volodõmõr Zelenski ütles neljapäeval oma igaõhtuses videopöördumises rahva poole, et USA suurendab praegu Ukrainale sõjalise abi andmist.

"Täna kuulasin ülemjuhataja Oleksandr Sõrskõi ja kaitseminister Rustem Umerovi aruandeid. Rinne. Varud. On väga oluline, et Ühendriigid suurendavad praegu sõjalise abi tarneid. See on vajalik olukorra stabiliseerimiseks. Olen meie partneritele tänulik," rääkis Zelenski.

"Tarnetempo peab olema selline, et see häiriks Venemaa rünnakute tempot," jätkas president.

President tõi välja, et Ukrainal on juba olemas vajalikud tulemused vaenlase sõjalise infrastruktuuri hävitamisel.

"Tahaksin esile tõsta kõiki meie sõdalasi, kes sooritavad kauglööke Venemaa territooriumil. Me näeme õigeid ja vajalikke tulemusi vaenlase sõjalise infrastruktuuri – ja ainult sõjaliste sihtmärkide – hävitamisel. Ukraina kaitseb end agressiooni eest ja meie löögid on suunatud eranditult sõjalistele sihtmärkidele," toonitas Zelenski.