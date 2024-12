Pühapäev on sombune ja tuul tugevneb

Pühapäeva öö on pilvine. Mitmel pool sajab vihma ja on udu. Puhub mõõdukas edelatuul ja sooja on 2 kuni 6 kraadi.

Hommik on pilves, mitmel pool sajab nõrka vihma ja kohati veel udutab. Edelatuul puhub 4 kuni 10, rannikul puhanguti 15 meetrit sekundis. Õhutemperatuur on 3 kuni 6 kraadi.

Päeval vihmasadu jätkub. Edelatuul kogub hoogu, puhudes iiliti 20 meetrit sekundis. Sooja on kuni 7 kraadi.

Esmaspäev toob vihma ja lörtsi, keskpäeva paiku lääne poolt alates sadu lakkab. Sooja on 1 kuni 5 kraadi, kuid päeva jooksul õhk jaheneb, mistõttu õhtuks on teedel libeduseoht.

Teisipäeval, aasta viimasel päeval sajab kohati lund ja lörtsi ning teed on endiselt libedad. Öine keskmine õhutemperatuur on -3, päevane -1 kraadi.

Uusaasta ööl levib lumesadu saartelt üle maa ja kohati tuiskab. Päeval sajab Põhja-Eestis lund, Lõuna-Eestis vihma ja lörtsi. Neljapäev on mitmel pool lumine ja tuisune.