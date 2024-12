Eestis pole praegu kavas ühekordseid e-sigarette keelata

Tervise Arengu Instituudi (TAI) uuringute järgi on viimasel kümnendil vähenenud tavasigarettide tarvitamine. Paraku on vastukaaluks kasvanud e-sigarettide ja huuletubaka populaarsus ja seda just kuni 24-aastaste noorte hulgas.

"Tavaelanikkonnas e-sigarettide tarvitajaid on umbes 4,4 protsenti, aga kui võtame sealt välja selle segmendi, kus on 16- kuni 24-aastased noored, siis seal on tarvitajate määr umbes 11 kuni 12 protsenti. Kooliõpilastest rääkides, paraku ka kolmandik on proovinud e-sigarette. Muret teeb just tüdrukute tervisekäitumine, sest tüdrukud on hakanud sagedamini ja rohkem tarvitama nii e-sigarette kui ka nikotiinipatju," ütles TAI uimastite ja sõltuvuste osakonna juhataja Anneli Sammel.

Noorte inimeste tervise kaitsmist üheks argumendiks tuues ongi Belgiast saamas uuel aastal esimene Euroopa Liidu riik, kus ühekordsete e-sigarettide müük täielikult keelatakse.

Eestis kehtib praegu müügikeeld maitsestatud e-sigarettide vedelikele ning keelatud on näiteks ka tubakatoodete, sealhulgas e-sigarettide piiriülene ja riigisisene kaugmüük. TAI andmete järgi on praegustest piirangutest hoolimata e-sigaretid lastele ja noortele ikkagi väga kättesaadavad.

"Nikotiini testostlemise uuring näitas seda, et umbes 40 protsenti teenindajatest ei küsi noortelt vanuse tõestamiseks dokumenti, nii et meil on tarvis tugevamat järelevalvet. Ja kui seda ei ole kuskilt lisaks võtta, siis me peame mõtlema selle peale, et meie regulatsioonid oleksid nii tugevad, et pakkumine siin turul ikkagi ei oleks nii ülemäära suur," rääkis Sammel.

Aastate jooksul on ka Eestis arutatud ühekordsete e-sigarettide müügi keelustamist, ütles sotsiaalministeeriumi keskkonnatervishoiu poliitikajuht Aive Telling.

"Täna on meil lahendus küll selline, et me otseselt toodet keelama ei asunud. Me oleme toetanud valitsuse tasemel kogu Euroopa-ülest regulatsiooni. Seda ükshaaval erinevates riikides erinevate regulatsioonidega keelata on keeruline, pigem me eelistame kogu Euroopa Liidu ülest regulatsiooni," rääkis ta.

Tellingu sõnul on idee ühekordsete e-sigarettide müügi keelustamisest kogu Euroopa Liidus praegu sealmaal, et alanud on ettevalmistavad arutelud.

"Uuritakse erinevate liikmesriikide vaateid, kuidas saaks mingit probleemi lahendada, kui suured on kuskil riigis probleemid. Need on ka riigiti väga erinevad. Need tooted, mida kasutatakse, on ka riigiti erinevad. See on meie seisukoht täna olnud, et me üksiku liikmesriigina soovitud efekti selle toote keelustamisega ei saavuta ja meie nägemus on see, et see peaks olema Euroopa Liidu ülene regulatsioon," selgitas Telling.