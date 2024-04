ERR Brüsselis: Belgia keelab järgmisest aastast ühekordsed e-sigaretid

Keeld laieneb lisaks tavapoodidele ka interneti kaubamajadele. Üheks keelu algatamise peamiseks põhjuseks on see, et nende toodete reklaam on suuresti suunatud just noortele.

"Nad on väga odavad ja nende puhul on kaval turundustrikk see, et on suur hulk erinevaid maitseid, millega sihitakse spetsiaalselt noori inimesi, isegi lapsi. Mis juhtub on see, et noored inimesed ja lapsed muutuvad harjumuslikeks suitsetajateks," sõnas Vandenbroucke.

Seaduse järgi on e-sigarettide müük alaealistele Belgias loomulikult keelatud, kuid nad on siiski neile üsna lihtsasti kättesaadavad. Ligi kuus eurot maksvad pulgad tekitavad Belgia ministri sõnul kiiresti ja tugevat sõltuvust.

"Sest neis on väga suured doosid. Kui võtta üks ühekordne e-sigarett, siis on selles umbes 500 mahvi, mis on võrdne ligikaudu kolme pakki tavaliste sigarettidega," näitlikustas Vandenbroucke.

Algatust toetavad ka mitmed tervise arendamisega seotud MTÜ-d. Näiteks kohalik vähivastane sihtasutuse on aastaid kampaaniaid korraldanud, sest pelgab, et noorte slängis veipimine juhatab nad traditsiooniliste sigarettideni.

Sihtasutuse juhi Suzanne Gabrielsi sõnul mõjutab see tegevus ka inimeste aju.

"Oleme veidi mures nikotiini tarbimise pärast noorte inimeste poolt, sest see segab nende aju premeerimise mehhanisme. Noorte inimeste aju endiselt areneb ja nad on nikotiini mõjutele tundlikumad kui täiskasvanud. Tahame selle neist nii kaugele hoida kui võimalik," sõnas Gabriels.

Samuti on Belgia riik teinud ligi 400 kontrollostu, mille puhul oli probleeme 300 juhul. Ka see oli üks argumente, miks ühekordsete e-sigarettide müük keelata.