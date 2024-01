E-sigaretid on kooliõpilaste seas populaarsemad kui tavalised suitsud

Viimaste uuringute andmetel on Eestis proovinud e-sigaretti pea kolmandik 11-15 aastastest kooliõpilastest. Tervise Arengu Instituudi alkoholi ja tubaka valdkonna vanemspetsialist Tiina Kuusik rääkis, et e-sigaret on noorte hulgas see toode, millega alustatakse.

"Esimese tubaka ja nikotiini toote proovimine algab e-sigaretist, siis on võimalik, et hiljem liigutakse edasi teiste toodete proovimisele," ütles Kuusik,

Tallinna Kunstigümnaasiumi direktor Mari-Liis Sults rääkis, et mullu müüs nende koolis õpilastele e-sigarette 12-aastane ehk viienda klassi õpilane.

"Nad tavaliselt ongi sellises vanuses, keda politsei ei saa ka karistada. Kui nad vahele jäävad, siis lihtsalt noomitakse ja räägitakse. Mingit reaalset karistust neile sellest ei tule," tõdes Sults.

"Meil on ka mõned lapsevanemad, keda ei huvita see, kui me kirjutame, et lapsel oli e-sigaret kaasas. Vahet pole, neid ei huvitagi. Neil suitsetatakse perekonna sees ja siis on normaalne, et ka laps hakkab suitsetama," lisas koolijuht.

Lapsevanem ja koolitaja Brit Mesipuu sõnas, et juba esimeses klassis tõmmatakse Eestis e-sigarette. Mesipuu käib ise koolides rääkimas nii digipädevusest kui ka e-sigarettidest. Eile rääkis talle üks õpetaja, kuidas nende kooli poiss oli e-sigaretti proovinud ja minestanud.

Mesipuu tõi ka näite teisest koolist, kus direktor nägi kooliaknast, kuidas põõsast tõusis suitsu. Direktor leidis põõsa tagant kolm e-sigaretti tõmbavat esimese klassi poissi. Poisid pakkusid maasikamaitselist suitsu ka direktorile. Nad ei saanud aru, et see, mida nad teevad, on keelatud.

Kuusiku sõnul on kõige olulisem tõhus ennetustöö, et Eesti noored tarbiks vähem e-sigarette.

"Selline ennetustöö, mis põhineb riski- ja kaitseteguritel ja mis tegeleb selle probleemi põhjustega. Fookus oleks headel peresuhetel, heal toimetulekul koolis ja turvalisel keskkonnal, mis noori ümbritseb. Väga oluline, et see ennetus oleks pikaajaline," selgitas Kuusik.

BBC vahendas sel nädalal, et Ühendkuningriigis keelatakse ära ühekordsed e-sigaretid. Kuusiku arvates võiks sama teha ka Eestis: "Me näeme, et nende toodete tarvitamine on eelkõige levinud noorte seas ja kahjustab nende tervist. Ühekordsete e-sigarettide puhul on ka keskkondlik probleem ehk jäätmed. Väga palju tekib neid jäätmeid ja inimesed ei vii neid õigetesse kohtadesse. Seetõttu, kui neid tooteid poleks, oleks ka probleem väiksem."