Maitsestatud kuumutatud tubakatoodete keeld ei hõlma veipe

Riigikogu võttis kolmapäeva õhtul vastu Euroopa Liidu direktiivist lähtuva seaduse, mis keelustab järgmisest aastast kuumutatud tubakatooteid, millele on lisatud maitseid või lõhnu. Jätkuvalt aga jäävad keelu alt välja suure nikotiinisisaldusega e-sigaretid ehk veibid, mis lisatud maitsetega on teismeliste seas ülipopulaarsed.

Alates järgmise aasta veebruarist ei tohi enam müüa näiteks kirsi või vanilli maitse ja lõhnaga kuumutatud tubakatooteid ehk neile laienevad samad keelud, mis juba sigarettidele on kehtestatud. Sellega ühtlustas riigikogu Euroopa Liidus tubakatoodetele kehtestatud nõudeid.

Kuumutatud tubakatoode on seadeldis, mille sisse paigaldatakse tubakat sisaldav sigaretilaadne kapsel, mida aga mitte ei põletata, nagu sigareti, vaid kuumutatakse. Ent nende kalliduse tõttu pole need Eestis kuigi levinud. Palju populaarsemad on nikotiinivedelikku sisaldavad e-sigaretid ehk veibid.

Endine terviseminister ja eelnõu algataja Riina Sikkut (SDE) tunnistas, et seadust vastu võttes mõeldi suuresti just laste tervisele.

"Eilne otsus ei puuduta siis neid uudseid nikotiinitooteid, mis lastele väga meeldivad, mis on, ma ei tea, nätsukommi maitsega ja Super Mario pildiga. On olemas ka sellised veibid, mille küljes on videomäng, et saad nii mängida kui veipida. Just noorte seas sellist agressiivset turustamist võimaldada - see kahtlemata on taunitav. Tõesti, me tegelesime eile tubakatoodetega, aga kahtlemata, laste tervist silmas pidades," sõnas Sikkut.

Kuigi kaugmüük ja maitsestatud e-sigaretid on Eestis ka juba praegu keelatud, võib eraldi müüa e-sigaretti ja seda magusaks muutvat maitse- ja lõhnaainet. Või siis osta neid posti teel, sest vahelejäämise tõenäosus on väike.

Tallinna Nõmme põhikooli direktor Õnnela Leedo-Küngas nõustus, et kuumutatud tubakatooted on tarvis keelustada.

"Muidugi lapsed veibivad. Puhtalt kogemuse põhjal, tundes lõhnu, võin öelda, et vanill, tundub, et on minev kraam. Rohkem hakatakse tegema kuuendast klassist. Seitsmendikud-kaheksandikud juba alustavad niimoodi korralikult. Muidugi tuleb keelustada," ütles Leedo-Küngas.

Tervise arengu instituudi uuring kinnitab sama: veipimisega tehakse algust valdavalt 12-14-aastaselt. E-sigaretti on proovinud iga teine teismeline, ent viimase viie aastaga on nende tarvitamine muutunud noorte seas üha regulaarsemaks. Viimase aasta jooksul on veipinud 38% teismelistest ja viimase kuu jooksul veerand. Lapsi paelub just veibi magus maitse. Ka TAI pooldab e-sigarettide keelustamist.

"Nikotiin on väga tugevat sõltuvust tekitav aine. Nikotiin on ikkagi uimasti ja nii nagu kõik ülejäänud uimastidki, ta avaldab kõige rohkem mõju just sellele arenevale ajule. Ehk siis neil on mõju tema tulevasele toimetulekule: õppimisvõimekusele, mälule, emotsionaalsele arengule. Raku DNA-d mõjutav efekt on ka juba tuvastatud," lausus TAI uimastite ja sõltuvuste osakonna juhataja Anneli Sammel.

Koolides on enamasti välja kujunenud üks populaarne koht, kus teismelised üsna segamatult kambakesi veipimas käivad. Neid sealt vahele võtta on keeruline.

"Imetore koht on tualett. Ja sinna nüüd niimoodi jõuda õigel hetkel... Tihti tulevad toredad noored inimesed, lõhnapilv kannul, aga loomulikult on nad sel juhul ikkagi süütud kannatajad, kes sattusid juba pärast sinna minema," sõnas Tallinna Nõmme põhikooli direktor.

Nõmme põhikool ootab praegu uut koolimaja, sinna on plaanis paigaldada veibiandurid, sest seadusandlus veipide keelustamiseni niipea ei jõua ning sellele on ka tugev vastuseis.

"Kui me räägime ka direktiivi muutmisest, Euroopa tasandil tuleks see tubakatoodete direktiiv teha nikotiinitoodete direktiiviks. See on ikkagi mitme-mitme aasta pikkune protsess, aga see on viis, kuidas ka seda tulemust lõpuks saavutada," ütles endine terviseminister Sikkut.