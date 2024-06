Telekomifirmadel on vaba voli kiiruse tõstmise ettekäändel hindu kergitada

Mitu telekomifirmat on pannud tarbjad hinnatõusufakti ette, teavitades neid internetipaketi kiiruse suurendamisest, millega kerkib automaatselt ka kuutasu. Tarbijakaitse ja tehnilise järelevalve amet (TTJA) ei näe selles midagi seadusevastast ning konkurentsiameti teatel ei kuulu teema nende vastutusvaldkonda.

Telia koduinterneti kliendid said hiljuti teate, et juuli teises pooles lõpetab Telia madalama kiirusega koduinternetiteenuse pakkumise, mistõttu seni niisuguseid pakette kasutanud kliendid viiakse üle suurema kiirusega pakettidele, mis on aga kallimad. Elisa tegi sarnase sammu juba varem ja nende klientidel kerkisid nii andmesidekiirus kui ka kuutasu juba alates juunist.

ERR uuris konkurentsiametilt, kas selline praktika, kus klienti survestatakse kasutama suurema andmesidekiirusega, ent ka kallimat paketti ehk maskeeritakse hinnatõus paketimuudatuse taha, on nende hinnangul korrektne.

Konkurentsiamet küsimust aga enda pärusmaaks ei pea. Ameti pressiesindaja Eike Kingsepp ütles, et tegemist on eriregulatsiooniga, mille üle teeb järelevalvet tarbijakaitse ja tehnilise järelevalve amet (TTJA).

TTJA sideosakonna jurist Kädi Streff ütles, et mõistetavalt tekitab madalama kiirusega koduinterneti teenuse pakettide viimine suurema kiirusega kallima hinnaga pakettidele küsimusi ja muidugi oleks parem, kui turul oleks laialt erineva kvaliteedi ja hinnaga pakkumisi, kuid muudatus on tingitud tehnoloogia arengust ja muudest tehnilistest aspektidest.

"TTJA andmetel madalama kiirusega pakettide kasutamine ka järjest väheneb – möödunud aastal moodustas 2-10 Mbit/s kiirusega interneti püsiühenduse teenuse kasutajate hulk Eestis kõigi sideettevõtjate peale kokku neli protsenti," lausus ta.

Streff märkis, et paketi tingimuste ühepoolset muutmist reguleerib sideleping ja sideettevõtjal on suhteliselt laiad võimalused tingimuste muutmiseks, välja arvatud juhul, kui sideleping on tähtajalise kohustusega.

"Sideettevõtja peab tarbijat teavitama lepingu tingimuste muutmise kavatsusest vähemalt kuu aega ette ja kui tarbija muudatusega ei nõustu, siis on õigus leping üles öelda ühe kuu jooksul pärast vastava teate saamist. Kui ei ole sõlmitud tähtajalise kohustusega lepingut, siis saab paketti ja vajadusel sideettevõtjat vahetada igal ajal," lisas ta.

TTJA soovitab tarbijatel võrrelda sideettevõtjate pakutavaid pakette ja teha endale sobivaim valik.

Enne praegust hinnatõusu tõstis Telia viimati hindu märtsis, kui mobiilse andmeside kasutajad viidi samuti üle võimsamale, kuid kallimale paketile.

Telia käive kasvas mullu 361 miljoni euroni ja kasum oli ligi 63 miljoni eurot. Elisa käive oli ligi 226 miljonit eurot, kuid kasuminumbri on ettevõte lubanud avaldada 30. juunil ehk pärast ettevõtte finantstulemuste auditeerimist.