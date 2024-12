Xi lubas Putinile Hiina-Vene suhete edasist tihendamist

"Turbulentse rahvusvahelise olukorra kontekstis jätkavad Hiina ja Venemaa oma suhete arendamist mitteühinemise ja konfrontatsioonist hoidumise suunas ning mitte suunates seda kolmandate osapoolte vastu," ütles Xi teisipäeval oma kirjas Putinile. "Meie väljatöötatud strateegia alusel jätkab Hiina-Vene vastastikune poliitiline usaldus ja strateegiline koostöö tõusmist üha kõrgemale tasemele," vahendas Hiina välisministeerium oma veebisaidil Xi kirja.

Xi märkis ka, et Hiina ja Venemaa on alati "käsikäes" õigel teel edasi liikunud, lisas Hiina ametlik uudisteagentuur Xinhua. Xi väljendas ka veendumust, et koostöö kahe riigi vahel erinevates valdkondades avab üha uusi arenguvõimalusi.

Hiina presidendi kiri Putinile annab tunnistust kahe riigi koostöö süvenemisest pärast seda, kui nad alustasid mais uue ajastu strateegilist partnerlust võtmeküsimustes, märkis uudisteagentuur Reuters. Xi ja Putin leppisid mais kokku kahepoolsete sidemete süvendamises ja koostöös vastastikust huvi pakkuvates valdkondades, nagu Taiwan, Ukraina ja mõlema rivaal USA.

Reuters märkis, et Hiina president võeti 2023. aastal Kremlis vastu kui kallist sõpra pärast seda, kui ta tagas endale Hiina kontekstis ebatavalise kolmanda ametiaja.

Xi ise märkis oma kirjas, et tema ja Putin kohtusid viimase aasta jooksul kolm korda, olid pidevas kontaktis telefonikõnede, kirjade ja muude sidevahendite abil, arutasid avameelselt kahepoolseid suhteid ning olulisi rahvusvahelisi ja piirkondlikke ühist huvi pakkuvaid küsimusi ning saavutasid laialdase konsensuse.

Xi väljendas ka valmisolekut jätkata tihedate kontaktide säilitamist Venemaa presidendiga, et tugevdada ja süvendada Hiina-Vene suhteid uuel ajastul, arendada püsivat heanaaberlikku sõprust ja igakülgset strateegilist koostööd.

Venemaa riiklik uudisteagentuur RIA tsiteeris ka Vene suursaadikut Pekingis, kes ütles reedel, et Xi külastab Venemaad ka 2025. aastal.