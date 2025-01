Sõja 1043. päev: Sõrskõi andmeil on Venemaa kaotanud Kurski suunal 38 000 inimest

Oluline kolmapäeval, 1. jaanuaril kell 22.20:

- Venemaa ja Ukraina ründasid vastastikku droonidega;

- Sõrskõi: Venemaa on kaotanud Kurski suunal 38 000 inimest;

- Kiievi kesklinnas hukkus Venemaa droonirünnakus inimene;

- Zelenski: 30 protsenti lahinguväljal kasutatust oli toodetud Ukrainas;

- Zelenski: Ukraina teeb uuel aastal kõik Venemaa peatamiseks;

- Ukraina tõi okupeeritud Hersoni oblasti piirkonnast tagasi neli last;

- Ukraina andmetel kaotas Venemaa ööpäevaga 1250 sõdurit.

Venemaa ja Ukraina ründasid vastastikku droonidega

Venemaa ja Ukraina ründasid 1. jaanuaril vastastikku droonidega.

Ukraina võimude teatel ründasid Vene väed rünnakudroonidega nii põhja- kui ka idasuunal. Ukraina õhujõudude sõnul toimusid rünnakud Harkivi ja Poltava oblasti piiril, samuti Harkivi lõunaosas ning Sumõ oblasti lääne- ja keskosas.

Vene droonirünnakud toimusid ka Tšernihivi oblastis, Hersoni oblastis ja Dnipro linna suunas.

Venemaa kaitseministeerium omakorda teatas Ukraina droonide rünnakust. Ministeeriumi teatel hävitas Vene õhutõrje kümneid droone näiteks Belgorodi, Kurski, Voroneži, Brjanski, Rostovi, Tula ja Orjoli oblasti kohal.

Võimud piirasid julgeolekukaalutlustel ajutiselt ka Kaluga, Penza, Saranski ja Saratovi lennujaama tööd.

Sõrskõi: Venemaa on kaotanud Kurski suunal 38 000 inimest

Ukraina relvajõudude ülemjuhataja Oleksandr Sõrskõi külastas 1. jaanuaril Kurski suunal olevaid sõdureid.

"Ukraina armee kangelaslik tegevus sundis vaenlast hoidma märkimisväärset osa oma väest enda territooriumil ja viima sinna reserve teistest suundadest," kirjutas Sõrskõi sotsiaalmeedias.

"Tänu teie vankumatusele ja julgusele ulatuvad vaenlase kaotused Kurskis enam kui 38 000 inimeseni ja enam kui tuhande ühikuni varustuses," lisas ta. Tavaliselt peavad Ukraina võimud Venemaa inimkaotustest rääkides silmas kokku nii vigasaanuid kui ka hukkunuid.

Sõrskõi ütles ka, et 30. detsembril naasid järjekordsed 189 Ukraina sõdurit vangistusest ja seda tänu Kurskis olevatele sõduritele.

Kiievi kesklinnas hukkus Venemaa droonirünnakus inimene

Uue aasta esimestel tundidel sai Kiievi kesklinnas Venemaa droonirünnakus üks inimene surma ja seitse kannatada, teatasid Ukraina võimud kolmapäeval.

Rünnak tehti mõni tund pärast seda, kui Ukraina president Volodõmõr Zelenski oli uusaastakõnes lubanud teha kõik, et Venemaa sõda järgmise aasta jooksul lõpetada.

"Vaenlase rünnakus Kiievile sai üks inimene surma. Haavatute arv tõusis seitsmeni, nende hulgas on rase naine," ütles peaprokuratuur Telegrami postituses.

Kohalike ametnike sõnul põhjustasid kahju alla tulistatud drooni tükid.

Kiievis viibiv AFP ajakirjanik ütles, et kolmapäeva hommikul oli kuulda mitut valju plahvatust.

Vene droonide sihtmärgiks oli Petšerski linnaosa, kus paiknevad presidendipalee ja valitsuskvartal, ütlesid Ukraina ametnikud.

Tabamuse said kortermajad ja üks keskpanga hoone.

Zelenskõi mõistis rünnaku hukka: "Isegi vana-aastaõhtul ei mõtle Venemaa muust kui Ukrainale viga tegemisest."

Öö jooksul tulistati Ukrainat 111 drooniga, neist 109 tegi Ukraina õhutõrje kahjutuks või tulistas alla.

Zelenski: 30 protsenti lahinguväljal kasutatust oli toodetud Ukrainas

Kolmkümmend protsenti kõigest sellest, mida Ukraina sõjaväelased kasutasid 2024. aastal lahinguväljal, oli toodetud kodumaal, ütles president Volodõmõr Zelenski uusaastakõnes.

"Õiglus. Ainult üks sõna, aga selle taga seisavad sajad tuhanded meie inimesed. Meie kaitsetööstus ja meie teadus. Kelle mõistus ja töö tegid meid tugevamaks, sest 30 protsenti kõigest, mis meie meestel sel (2024.) aastal lahinguväljal oli, kõik see tehti Ukrainas," ütles Zelenski.

Ta lisas, et Ukraina ehitab taas oma rakette ja toodab esimest korda üle miljoni drooni aastas.

Zelenski: Ukraina teeb uuel aastal kõik Venemaa peatamiseks

Ukraina president Volodõmõr Zelenski lubas teisipäeval, et tema riik rakendab 2025. aastal kõiki vajalikke meetmeid ja võitleb selle eest, et teha lõpp Venemaa ligi kolm aastat kestnud täiemahulisele sõjale.

"Olgu 2025. aasta meie aasta," ütles Zelenski pöördumises rahvale vahetult enne uue aasta saabumist. "Me teame, et rahu ei anta meile kingina, vaid meil tuleb teha kõik selleks, et peatada Venemaa ja lõpetada sõda."

Zelenski sõnul tuleb Ukrainal võidelda nii lahinguväljal kui ka võimalike rahuläbirääkimiste laua taga.

"Uue aasta igal päeval pean mina ja me kõik võitlema Ukraina eest, mis on piisavalt tugev," ütles president. "Ainult sellist Ukrainat austatakse ja kuulatakse. Seda nii lahinguväljal kui ka läbirääkimiste lauas."

Ta tänas kõiki, kes olid 2024. aastal Ukraina kõrval - partnereid, liitlasi, sõpru, liidreid, samuti Ukraina relvajõude, valitsust, regioone ja vabatahtlikke. "Aitäh kõigile, tänu kellele Ukraina vastu peab," ütles Zelenski.

Ta rõhutas, et Ukraina saab Euroopa Liitu ja kunagi ka NATO-sse ning tugevdab allianssi.

Zelenski puudutas oma pöördumises ka Donald Trumpi naasmist Valgesse Majja. Zelenski märkis, et usub, et USA seisab Kiieviga võitluses Venemaa vastu. Ta meenutas vestlusi ametist lahkuva presidendi Joe Bideni ja valitud presidendi Donald Trumpiga ja lisas, et kõik toetavad Ukrainat.

"Mul ei ole kahtlust, et uus Ameerika president tahab ja on suuteline saavutama rahu ja lõpetama (Vene režiimi juhi Vladimir) Putini agressiooni," ütles ta.

"Ta saab aru, et esimene ei ole võimalik ilma teiseta. See ei ole tänavakaklus, kus kahte poolt peab rahustama. See on täiemahuline agressioon hullunud riigi poolt tsiviliseeritud riigi vastu. Ja ma usun, et koos Ameerika Ühendriikidega oleme me võimelised jõuks, mis on vaja Venemaa õiglase rahuni sundimiseks," ütles Zelenski.

Aastavahetus rindel Zaporižžja oblastis. Autor/allikas: SCANPIX/Andriy Andriyenko/Ukraine's 65th Mechanised Brigade via AP

Ukraina tõi okupeeritud Hersoni oblasti piirkonnast tagasi neli last

Ukraina tõi Hersoni oblasti okupeeritud alalt tagasi neli ukraina last, nende seas kaks poissi ja kaks tüdrukut vanuses kolm kuni 17 eluaastat.

"Igaüks neist on talunud kogemusi, millega ükski laps ei peaks eales silmitsi seisma: Venemaa terrorit, ähvardusi ja sugulaste ülekuulamisi," ütles Hersoni oblasti kuberner Oleksandr Produkin.

Alates 2022. aasta veebruarist on Venemaa okupeeritud Ukraina aladelt Venemaale ja Venemaa kontrollitud aladele Ukrainas röövitud ligikaudu 20 000 Ukraina last.

Ukraina parlamendi inimõiguste voliniku Dmõtro Lubinetsi hinnangul on Venemaa ebaseaduslikult üle piiri viinud 150 000 Ukraina last, lasteombudsmani Daria Herasõmtšuki hinnnangul on selliseid lapsi 200 000 kuni 300 000.

Ukraina andmetel kaotas Venemaa ööpäevaga 1250 sõdurit

Ukraina relvajõudude kolmapäeval esitatud hinnang Vene vägede senistele kaotustele sõjas alates Venemaa täieulatusliku sõjalise kallaletungi algusest 2022. aasta 24. veebruaril:

- elavjõud umbes 790 800 (võrdlus eelmise päevaga +1250);

- tankid 9672 (+4);

- jalaväe lahingumasinad 20043 (+13);

- suurtükisüsteemid 21 532 (+4);

- mobiilsed raketilaskesüsteemid (MLRS) 1256 (+0);

- õhutõrjesüsteemid 1032 (+0);

- lennukid 369 (+0);

- kopterid 330 (+1);

- operatiivtaktikalised droonid 21 131 (+50);

- tiibraketid 3003 (+0);

- laevad / kaatrid 28 (+0);

- allveelaevad 1 (+0);

- autod ja muud sõidukid, sealhulgas kütuseveokid umbes 32 675 (+49);

- eritehnika 3672 (+1).

Ukraina enda kaotuste kohta samasuguse regulaarsusega andmeid ei avalda ning pole ka avalikult selgitanud, millise metoodika alusel nad Vene sõjakaotusi kokku loevad.