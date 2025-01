Kaitseministeerium: NATO kohaloleku kasv toetab Eesti mereväe operatsiooni

"Valvsuse säilitamiseks, olukorrateadlikkuse suurendamiseks ja tulevaste vahejuhtumite ärahoidmiseks suurendab NATO oma sõjalist kohalolekut Soome lahes ja Läänemerel," ütles ERR-ile kaitseministeeriumi strateegilise kommunikatsiooni osakonna juhataja asetäitja Roland Murof ERR-ile.

Murof rõhutas, et vahetu reageerimine, näiteks pardale minek on eelkõige iga liikmesriigi enda kohustus.

Ta rääkis, et täiendav toetus aitab käimasolevat mereväe operatsiooni piirkonnas pikemajaliselt ja jätkusuutlikult läbi viia ning annab vastasele sõnumi liitlaste ühisest tegevusest. "Oleme liitlaste sh Soome ja Ühendkuningriigiga tihedas suhtluses. Oluline on ka see, et liitlased on väljendanud oma solidaarsust Eesti ja Soomega," ütles Murof.

Murof lisas, et liitlased kaaluvad ka muid meetmeid kriitilisele merealusele taristule tekkivate võimalike ohtude vastu seismiseks, sealhulgas selle aasta mais asutatud NATO kriitilise merealuse taristu turvalisuse keskuse näol.

"Millised meetmed ja millal kasutusel võetakse annab NATO teada siis, kui selleks on õige aeg," sõnas Murof.

Peaminister Kristen Michal ütles neljapäeval valitsuse pressikonverentsil, et Eesti on valmis reageerima samamoodi kui Soome, kui Soome eriüksus hõivas Estlink 2 lõhkunud naftatankeri ning hiljem selle arestis. Tema sõnul oli see teemaks valitsuskabinetis.

"Politsei- ja piirivalveamet oma korrakaitselistes ülesannetes, kaitsevägi oma ülesannetes samasuguseid tegevusi tehes, on selleks valmis ja nende kinnitus on meile olemas, et kui midagi sellist peaks tulema ette, siis Eesti käitub täpselt samamoodi. Eesti ei saa seda loomulikult teha teiste riikide majandusvööndis," ütles Michal.

"Sellisel viisil, nagu soomlased oma majandusvööndis käitusid, peavad ka teised riigid tulevikus käituma," lisas ta.

NATO kohaloleku suurendamise kohta Michal täpsemaid detaile ei avaldanud. "Võin öelda, et NATO on otsustanud Läänemerel oma kohalolu kasvatada. Täpseid samme enne välja ei reklaamita, kui neid astutakse. Kui see kohalolu on kasvanud, saab avalikkus ja kõik osapooled sellest teada," ütles Michal.