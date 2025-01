Võrklaev: kaotasime Läänemetsa jonni tõttu energiajulgeoleku tagamisel aasta

Kaja Kallase valitsuse rahandusminister Mart Võrklaev meenutas, et Eesti Energia aktsiakapitali suurendamise ja Narva gaasielektrijaama rajamise saanuks ära otsustada juba aasta eest, kuid see jäi Sotsiaaldemokraatliku Erakonna (SDE) esimehe Lauri Läänemetsa jonni taha. Läänemets seevastu ütles, et tollane sõnumitooja ehk Võrklaev ise ei olnud asju endale selgeks teinud.

Endine rahandusminister Mart Võrklaev (RE) kirjutas sotsiaalmeedias, et valitsuse plaan suunata 100 miljonit Eesti Energia aktsiakapitali suurendamiseks Narva vesinikuvõimekusega gaasielektrijaama kaasrahastamiseks, on tervitatav.

"Sama raha oli meil 2023. aasta eelarves ning juba siis oli soov see otsus ära teha, et energiakriisis uusi võimekusi nii kiiresti, kui võimalik juurde rajada sh aitab see investeering tagada Narvale kaasaegse ja soodsama soojavarustuse. Kahjuks oli SDE eesotsas Lauri Läänemetsaga siis sellele vastu. SDE ja nende esimehe jonni tõttu oleme kaotanud oma energiajulgeoleku tagamisel aasta," märkis Võrklaev, kes oli rahandusminister 2023-2024.

Rahandusminister Jürgen Ligi (RE) ütles reedel ERR-ile, et "ega ei olnudki mõistlikku seletust, miks sellele teemale blokk ees oli" ja et "ma arvan, et see oli mingi poliitiline kius, mida ei ole mul au kirjeldada".

SDE esimees Lauri Läänemets ütles neljapäeval ERR-ile, et tollane sõnumitooja ja seletaja (valitsusse tõi plaani just Võrklaev - toim) ei olnud omale asju selgeks teinud, et miks riik peaks 100 miljonit Eesti Energiasse panustama.

"Ma nüüd täpsustan ära, miks me seda toona ka ütlesime. Kuidas seda niimoodi delikaatselt öelda, et sõnumitooja ja seletaja ei olnud omale asju selgeks teinud, et miks riik peaks 100 miljonit Eesti Energiasse panustama. Pärast seda, kui sotsiaaldemokraatide delegatsioon kohtus Eesti Energia juhtidega, mõistsime me väga hästi. Mõnikord on oluline, kas räägib juhatuse liige, mida plaanitakse teha või räägib omaniku esindaja. Toona me ka valitsuses ütlesime, et selles loogikas see mõistlik on," sõnas Läänemets.

ERR-i portaal meenutab sellega seoses 18. jaanuari 2024 valitsuse pressikonverentsi, kus Läänemets ja Võrklaev pidasid omavahel maha terava mõttevahetuse, millesse tollane peaminister Kaja Kallas sekkus.

Lauri Läänemets:

Nüüd on mul hea uudis. Ma eile konsulteerisin ka rahandusministriga, küsimus on selles, kas meil on siis raha õpetajate palga tõusuks, kui me räägime sellest 10 miljonist eurost, või ei ole. Ja eile meil oli Mart Võrklaevaga õhtupoole juttu sellest, et eelmisel aastal, kui te mäletate, oli plaan, et Eesti Energiale võiks anda 114 miljonit eurot, et siis ehitada Narva üks gaasijaam. Me selles küsimuses kokkuleppele ei jõudnud. Rahandusminister mulle eile kinnitas, et Eesti Energia teeb selle gaasijaama nüüd ise omavahenditest ära. See on ka muidugi omaette küsimus, miks sinna oli siis vaja raha anda. Aga riigikogu pole veel otsustanud, mida selle 114 miljoniga teha.

Mart Võrklaev:

Sellest me muidugi ei rääkinud…

Lauri Läänemets:

Ei, me rääkisime sellest. Mart Võrklaevaga me sellest rääkisime. (Mart Võrklaev ei ole nõus.) Jaa, me rääkisime, Mart, sellest. Palun ära lükka seda tagasi! Sellest me rääkisime. Sa ise ütlesid, et Eesti Energia läheb sellega edasi … (Kaja Kallas kommenteerib.) Jaa, ma räägin, et raha on olemas, selles mõttes, 114 miljonit eurot.

Loomulikult, seda raha täna saab katta riigieelarvest selles mõttes, et me peame vähem laenu võtma. See on nagu valiku koht. Me ei pea nii palju, 114 euro võrra [rohkem] laenu võtma, sest see raha on siin olemas.

Aga teine võimalus on meil see, et me saame tegelikult 10 aastat, kui me tahaksime, kasutada seda raha, 10 miljoni eurot, palgatõusu tegemiseks. Minu arvates me oleme oluliselt kaugemale jõudnud, kui me räägime katteallikatest, me ei pea rääkima riigieelarve reservist või millestki muust, on ju. Selles mõttes see vahend on ju olemas. Nüüd on küsimus edasises arutelus.

Kaja Kallas:

Ma lihtsalt siia vahele ütlen, et vaadake, kui läbipaistev on Eesti riigivalitsemine. Meil ei ole veel valitsuses seda vaidlust olnud, me peame seda pressi ees. Tegelikult seda, mida me tavaliselt kabinetis arutame, teie kuulete enne, kui kuulevad teised ministrid. Nii et väga läbipaistev.

Läänemets hiljem:

/.../ Ja nüüd, et ei jääks muljet, kuidagi nagu lambist, et ühekordne raha. Selles mõttes see 110 miljonit või 114 miljonit, mis selle gaasijaama jaoks oli, ei ole ju püsiraha, see ei ole igas riigieelarves sees. Aga kui me räägime sellest, et praegu on seda 10 miljonit vaja, siis me ei pea kuskil kärpima haridus- ja teadusministeeriumi ridadelt, et võtta väikekoolidelt, või ma ei tea, kustkohast sealt seda raha võtta.

Võrklaev:

Ma kommenteerin. Ma arvasin, et ma ei pea seda tegema, aga see on tõesti eelarvetehniline küsimus. Eile, Lauri, me sellest ei rääkinud, et gaasijaama raha võiks panna õpetajate palkadeks, sihukest vestlust meil ei ole olnud. (Lauri Läänemets vaidleb vastu.)

Käin selle üle, et 2023. aastal tõesti meil oli soov eraldada Eesti Energiale finantseerimistehinguks 114 miljonit, et saaks tegeleda Narva soojamajandusega ja Eesti elektri varustuskindlusega. Seda otsust valitsus ei teinud, 2023. aastaga lõppes selle raha kasutamise võimalus ja seda raha kuskil niimoodi hunnikus või seifis või kontol ei seisa, see oleks olnud ikkagi see raha, mis tuleb laenuna võtta, ehk tulnuks suurendada jälle meie laenukoormust ja maksta intresse.

Ehk kuskil eelarves sellist raha ei seisa. Sellist raha olemas ei ole ja seda niimoodi kenasti nii õpetaja palkadeks kasutada ei saa. Ma mõistan seda demagoogia võlu siin, aga sisuliselt see meid kahjuks kuidagi edasi ei aita.

VALITSUSE PRESSIKONVERENTS 18. JAANUARIL: