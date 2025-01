Trump kritiseeris Suurbritannia otsust loobuda naftatootmisest Põhjamerel

USA presidendiks valitud Donald Trump kritiseeris Suurbritannia valitsuse poliitikat vähendada Põhjamerel nafta- ja maagaasi tootmist. Mitmed ettevõtted lõpetavad Suurbritannia maksupoliitika tõttu Põhjamerel tegutsemise, kirjutab The Telegraph .

Mitmed Põhjamerel tegutsevad nafta- ja gaasitootjad on öelnud, et loobuvad piirkonnas tootmisest protestiks Ühendkuningriigi valitsuse kehtestatud ootamatu maksu tõttu.

Ka USA nafta- ja gaasitootja Apache, millele Trump postituses platvormil Truth Social viitas, on lahkumisest teatanud.

Hirm Põhjamere tuleviku pärast on leiboristide võimule tuleku tagajärjel suurenenud. Tööpartei energiaminister Ed Miliband on seadnud prioriteediks 2030. aastaks puhta energiatootmise saavutamise.

Valitsuse keskendumine taastuvatele energiaallikatele, nagu avamere tuuleenergia, on aga seadnud Suurbritannia kokkupõrkekursile peatselt ametisse astuva Trumpiga, kes on lubanud suurendada USA-s nafta- ja gaasitootmist.

"Ühendkuningriik teeb väga suure vea. Avage Põhjameri. Vabanege tuuleveskitest!" kirjutas Trump platvormil Truth Social.

Suurbritannia rahandusminister Rachel Reeves'i algatatud maksureid tõstis nafta- ja gaasiettevõtete peamise intressimäära peaaegu 80 protsendini, mille tõttu vähenesid ettevõtete kasumid veelgi.

Samuti peatas Tööpartei energeetikaminister Ed Miliband uued puurimislitsentsid Põhjamerel, kuna ta toetab kiirendatud üleminekut tuule- ja päikeseenergiale aastaks 2030.

Kriitikud väidavad, et keskendumine puhtale energiale põhjustab kodumaise nafta- ja gaasitootmise hääbumise ning muudab Suurbritannia üha enam sõltuvaks kulukast impordist.

Erinevad seisukohad energiaküsimustes võivad samuti pingestada USA ja Ühendkuningriigi valitsuste vahelisi suhteid. Trump on kirjeldanud rohelisele energiale üleminekut kui "pettust" ja väitnud, et tuuleturbiinid, mida ta nimetab "tuuleveskiteks", ajavad vaalad "hulluks".

Pärast Trumpi postitust ütles Ühendkuningriigi parempopulistliku erakonna Reform juht Nigel Farage, et nõustub tulevase USA presidendiga täielikult.

USA nafta- ja gaasitootja Apache'i emaettevõtte APA teatas novembris, et kavatseb Põhjamerest väljuda 2029. aasta lõpuks, kuna Ühendkuningriigi kasumitele kehtestatud erakorralised maksud muutsid puurimise "ebaökonoomseks".

See avaldus järgnes rahandusministri teatele kavatsusest tõsta Põhjamere nafta- ja gaasitootjate erakorraline maks 35 protsendilt 38 protsendile.

Selle tulemusel hoiatasid mitmed Põhjamere tootjad, et kõrgem maksumäär võib kaasa tuua investeeringute järsu languse.

Põhjamere suurim tootja Harbour Energy, kes toodab ligikaudu 15 protsenti Suurbritannia naftast ja gaasist, süüdistas maksukoormust Ühendkuningriigi investeeringute peatamises.

Ettevõte teatas eelmisel aastal, et erakorralise maksu tõttu tabas firmat efektiivne maksumäär 102 protsenti, mis viis ettevõtte peaaegu miljardi dollari (810 miljoni naela) suuruselt kasumilt kaheksa miljoni dollari suuruse kahjumini.

Eelmise aasta juulis lõpetas ka USA naftahiiglane Exxon väljumise Põhjamerest.

Deltic Energy teatas oktoobris, et müüb oma Põhjamere varad, kuna Suurbritannia ei ole enam investeerimiseks piisavalt atraktiivne.

Põhjamere investeeringud on aeglustunud, kuna ka taastuvenergia ettevõtted vaatavad üle oma investeeringud avamere tuuleenergiasse.

Ørsted, mis haldab Ühendkuningriigis 12 tuuleparki, koondas hiljuti sadu töökohti ning kandis 2023. aastal ligikaudu 2,2 miljardi naela väärtuses kahjumit.

Detsembris selgus ka, et Briti maksumaksjad kulutasid aastas tuuleturbiinide ajutisteks väljalülitamisteks miljard naela, kuna võrgul oli raskusi liigse võimsusega.

Erakonna Reform asejuht Richard Tice ütles: "Nullenergia kinnisidee ebausaldusväärse tuule- ja päikeseenergia teel suurendab meie haavatavust rahvusvaheliste turgude ja hindade suhtes. Reform teeks selle kõik ümber ja muudaks Ühendkuningriigi taas sõltumatuks, kasutades meie enda energiavara meie jalge all."

2024. aasta esimese 11 kuuga oli tuuleenergia piiramise maht ametlikel andmetel ligikaudu 6,6 teravatt-tundi, võrreldes 3,8 teravatt-tunniga kogu möödunud aastal.

Piiramine korral makstakse tuuleturbiinidele tugeva tuule puhul väljalülitamise eest kompensatsiooni, et hoida ära võrgu ülekoormust.

Maagaasi kasutamisele vastu seisvate kampaaniate korraldajad ütlesid, et Trumpi kommentaarid "panevad maksumaksjatel vere keema".

"Halvasti informeeritud rünnakud Ühendkuningriigi püüdlustele saada puhta energia suurriigiks ei muuda tegelikkust – riik on põletanud suurema osa oma gaasist ja see, mis järel on peamiselt eksporditakse," ütles taastuvenergiale üleminekut pooldava kampaaniarühma Uplift tegevdirektor Tessa Khan.

"Trump seisab selgelt USA nafta- ja gaasifirmade huvide eest, kes on hiljutise energiakriisi ajal teeninud miljardeid, samal ajal kui miljonid Ühendkuningriigi majapidamised on seisnud gaasihindade tõttu silmitsi suurenevate arvetega," lisas Khan.

Naftaettevõtted on viimastel aastakümnetel pidevalt Põhjamerest väljunud, toodang on langenud aastatuhande alguse tipptasemelt 4,4 miljonilt barrelilt naftaekvivalenti päevas tänaseks ligikaudu 1,3 miljonini, märkis Reuters.