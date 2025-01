Ukraina relvastusse on jõudmas Prantsuse hävitajad Mirage

Ukraina peaks saama kolm esimest Prantsusmaa hävitajat Mirage 2000-5F oma relvastusse hiljemalt 20. jaanuariks 2025, kuid mõned allikad viitavad, et lennukid on juba Ukrainas, ehkki sooritavad seni ainult treeninglende.

Sellest teatanud Ukraina uudisteagentuur Unian vahendas Prantsusmaa sõjandusväljaannet Avions Legendaires, mis kirjutas, et Ukraina saab Prantsuse presidendi Emmanuel Macroni ja Ukraina liidri Volodõmõr Zelenski pikkade läbirääkimiste tulemusel kümmekond seda tüüpi lennukit.

Väljaanne märkis, et Ukraina õhuväe pilootidel kulus üheistmelise hävitajaga Mirage lendamise õppimiseks mitu kuud, kuna see erineb tugevalt Ukrainas endiselt kasutusel olevatest Nõukogude päritolu sõjalennukitest MiG-29, Su-24, Su-25 ja Su-27. Kui esialgu võib Mirage 2000-5F nendega võrreldes tunduda väike ja kerge hävitaja, siis Ukraina piloodid taipasid kiiresti, et tegemist on ikkagi hirmuäratava lennukiga, mis on mõeldud vaenlase territooriumile löökide andmiseks, selgitas Avions Legendaires.

"Prantsusmaa on optimeerinud Mirage 2000-5F nii, et nad saaksid kanda ja välja lasta tiibrakette SCALP-EG ja Storm Shadow," öeldakse artiklis.

Ettevõttes Dassault Aviation valmistatud Mirage 2000-5F on teine lääne hävitajate tüüp, mida Ukrainale tarnitakse. Ukraina relvajõudude lennukipargis on juba USA päritolu hävitajad F-16.

2024. aasta lõpus teatas meedia, et Ukraina piloodid ja mehaanikud läbisid kuuekuulise väljaõppe Prantsuse hävitajatel Mirage 2000-5F.

Lennuekspert ja analüütik Konstantin Krivolap ütles, et Ukraina saab neid lennukeid kasutada Lääne SCALP ja Storm Shadow rakettide kandjatena. Tema sõnul annavad need hävitajad Ukraina pilootidele laiemad võimalused võrreldes Su-24-ga, millelt praegu neid rakette välja lastakse.

Kirby: Ukraina võib saada lähipäevil veel ühe USA julgeolekuabi paketi

Lähipäevil on oodata täiendavaid teateid Ukraina julgeolekuabi kohta, ütles Valge Maja riikliku julgeolekunõukogu kõneisik John Kirby. .

"Ta pakkus välja ka võimaluse korraldada järgmine koosolek Ukraina toetamiseks Ramsteini formaadis USA presidendi Joe Bideni administratsiooni ajal ja enne vastvalitud presidendi ametisseastumist 20. jaanuaril," seisab Ameerika Hääle veebisaidil avaldatud teates.

Muid üksikasju Kirby ei avaldanud.

USA teatas 30. detsembril Ukrainale ligi 2,5 miljardi dollari suurusest kaitseabipaketist, mis president Joe Bideni sõnul aitab Ukraina rahval jätkata oma iseseisvuse ja vabaduse kaitsmist Venemaa agressiooni vastu.

Abipakett hõlmas 1,25 miljardi dollari väärtuses relvade ja varustuse ülekandmist Pentagoni varust Ukrainale ja 1,22 miljardi dollari väärtuses uute relvade tellimusi Ukraina julgeolekuabi algatuse (USAI) kaudu.