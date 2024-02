New Yorgi kohtunik määras Trumpi kriminaalprotsessi alguspäevaks 25. märtsi

Kohtunik Juan Merchan lükkas neljapäeval tagasi Trumpi advokaatide taotluse asja arutamine edasi lükata.

Trumpi kaitsemeeskonna hingestatud vastuseisu kohaselt on kohtuasja pidamise ajastus "valimistesse sekkumine".

Samal ajal püüdsid Trumpi esindajad Atlantas peetud teise kohtuasja istungil taotleda prokuröri eemaldamist. Nimetatud prokurör süüdistab Trumpi valimispettuses ja väljapressimises.

Sel istungil üritasid Trumpi advokaadid väita, ringkonnaprokurör Fani Willis tuleks protsessilt eemaldada seetõttu, et tal on väidetavalt suhe ühe teise prokuröriga.

Need on vaid kaks neljast kriminaalasjast, mis presidendivalimiste vabariiklaste soosiku vastu on algatatud. Trumpi kaitsemeeskonnad püüavad lükata kõigi kohtuasjade alguskuupäevi hiljemaks kui valimispäev, mis on 5. novembril.

Trumpi sõnul täidavad kõik tema vastu esitatud süüdistused eesmärki kahjustada teda valimistel.

"Kuidas sa saad valimistel osaleda, kui istud kogu päeva Manhattani kohtumajas," ütles ta hoonesse saabudes.

Istungi alguses lükkas Merchan tagasi Trumpi taotluse menetlusest kas loobuda või see edasi lükata. Kohtunik otsustas, et vandekohtu koosseisu valikuga alustatakse märtsi lõpus nii nagu plaanitud.

Ekspresidendi advokaatide sõnul ei saa tema üle õiglast kohut pidada New Yorgis, kuna üks teine Manhattani vandekohus mõistis 83 miljonit dollarit välja kirjanik E. Jean Carrolli kasuks, kuna leidis, et Trump oli teda seksuaalselt ahistanud ja laimanud.

Kohtunik lükkas selle argumentatsiooni tagasi, lisaks ka muud Trumpi advokaatide väited, näiteks nagu oleks kohtuasjaga seoses liiga palju meediakajastust, mis omakorda võiks mõjutada vandekohust kallutatusele.

"Arvestades kogu teavet, mis on minu ees, liigume me edasi vandekohtu valimisse 25. märtsil," ütles Merchan.

Oma tavapärast, kaubamärgiks muutunud punast lipsu ja tumedat ülikonda kandnud Trump niheles oma kohal, samas kui tema advokaat kohtuniku ja süüdistajatega piike ristas.

Endine riigipea seisab silmitsi 34 raamatupidamisliku süüdistuspunktiga, mis on seotud maksetega erootikafilmide tähele Stormy Danielsile.

Järgmine suurem areng Trumpi kohtuasjades võib aset leida reedel, kui kohus võib langetada otsuse tema vastu algatatud tsiviilasjas, milles teda süüdistatakse oma kinnisvara väärtuse kunstlikult oluliselt suuremaks puhumises pankadelt ja kindlustusseltsidelt paremate tingimuste saamise eesmärgil.

Selles juhtumis on tal kaalul kuni 370 miljoni dollari suurune rahatrahv ja võimalik keeld tegeleda New Yorgi osariigis ettevõtlusega.

Lisaks sellele seisab Trump veel silmitsi veel ühe võimaliku kohtuasjaga, mille kohaselt on ta seotud vandenõuga, mis püüdis ümber pöörata 2020. aasta presidendivalimiste tulemusi Washingtonis.

Trump on üritanud kõiki tema vastu esitatud süüdistusi hoopis enda kasuks tööle panna, öeldes, et kõik need on poliitiliselt motiveeritud ja tal takistatakse Valgesse Majja naasta.

New Yorgi vandekohus esitas Trumpile süüdistused 2023. aasta märtsis seoses maksetega Danielsile, kodanikunimega Stephanie Cliffordile.

Prokuröride sõnul maksti raha Danielsile seoses väidetega, et tal oli olnud 2006. aastal armusuhe Trumpiga, aasta pärast seda, kui too abiellus Melania Trumpiga.

Trumpi kauane advokaat Michael Cohen oli korraldanud makse 130 000 dollari ulatuses Danielsile tema vaikimise eest. Trump eitab afääri Danielsiga, mis süüdistuste kohaselt leidis aset ajavahemikus, kui tema kolmas abikaasa Melania oli just sünnitanud.