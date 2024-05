New Yorgi vandekohus mõistis Trumpi vaikimisraha asjas süüdi

Ajalooline esimene kriminaalasi USA endise presidendi üle lõppes sellega, et 77-aastane Trump mõisteti süüdi 34 süüdistuspunktis äridokumentide võltsimisega seoses, et varjata pornostaar Stormy Danielsi vaigistamiseks mõeldud makseid.

Ekspresident nimetas kohtuotsust muu hulgas häbiväärseks ja kaebab ilmselt otsuse edasi.

Süüdimõistmine tõukab USA kaardistamata poliitilisele territooriumile, kuid ei keela Trumpil Valgesse Majja kandideerimast isegi sel ebatõenäolisel juhul, kui kohtunik Juan Merchan mõistab ta vanglasse.

Kohtuprotsessi 12 vandekohtunikku arutasid kahe päeva jooksul otsuse üle enam kui 11 tundi.

USA vabariiklasest esindajatekoja spiiker Mike Johnson nimetas Trumpi süüdimõistmist samuti häbiväärseks.

"Täna on Ameerika ajaloos häbiväärne päev. Demokraadid rõõmustasid, kui nad vastaspartei juhi naeruväärsetes süüdistustes süüdi mõistsid tuginedes ametist vallandatud ja süüdimõistetud kurjategija tunnistustele. See oli puhtalt poliitiline ja mitte juriidiline kohtuasi," ütles Johnson.

Trumpi sõnul langetab rahvas tõelise kohtuotsuse novembris

Trump ütles neljapäeval, et tõelise kohtuotsuse langetab rahvas novembris toimuvatel valimistel.

"See oli võltsitud ja häbiväärne kohtuprotsess. Tõeline kohtuotsus tehakse 5. novembril rahva poolt. Ja nad teavad, mis siin juhtus. Kõik teavad, mis siin juhtus," ütles Trump kohtust lahkudes.

"Ma olen süütu mees ja see on okei. Ma võitlen meie riigi eest. Ma võitlen meie põhiseaduse eest," toonitas ekspresident.

Kohtuotsus on kavas ette lugeda 11. juulil.

Valge Maja teatas pärast Trumpi süüdimõistmist, et austab õigusriigi põhimõtet. "Austame õigusriigi põhimõtet ja meil pole täiendavaid kommentaare," ütles Valge Maja pressiesindaja Ian Sams.

President Joe Bideni kampaaniameeskond teatas, et Trumpi süüdimõistmine New Yorgi kohtus näitas, et keegi pole seadusest kõrgemal. "Täna New Yorgis nägime, et keegi pole seadusest kõrgemal," ütles Biden-Harrise kampaania kommunikatsioonidirektor Michael Tyler avalduses.

"Kuid tänane kohtuotsus ei muuda tõsiasja, et ameeriklased seisavad silmitsi lihtsa reaalsusega. Donald Trumpi ovaalkabinetist eemal hoidmiseks on endiselt ainult üks võimalus ja see on valimiskastide juures," manitses Tyler.