Jörg Haideri käe all olnud parempopulistid võivad võita Austria valimised

Küsitluste järgi on FPÖ alates 2022. aasta lõpust olnud Austria populaarseim partei. Partei toetus on 27-29 protsenti, kantsler Karl Nehammmeri paremtsentristliku kodupartei ÖVP toetus jääb 26 protsendi kanti.

Seega FPÖ ei saavuta täielikku enamust parlamendis ning vajab valitsuse moodustamiseks koalitsioonipartnerit. Kui FPÖ aga võidab valimised, siis peegeldab see viimase ajastu trendi. Parempopulistid on valimisi võitnud veel Itaalias ja Hollandis ning suurendavad ka teistes Lääne-Euroopa riikides oma toetust.

FPÖ asutati juba 1956. aastal, endise SS-i ohvitseri poolt. 1980. aastate keskpaigas kerkis erakonna etteotsa Jörg Haider. Ta kogus oma immigratsioonivastaste sõnavõttudega palju poolehoidjaid, Haideril õnnestus erakond ka valitsusse viia. See tõi kaasa kriisi Austria ja Euroopa Liidu suhetes.

FPÖ maadles ka tõsiste natsisüüdistustega ajal, mil erakonda juhtis Haider, kes hukkus 2008. aastal autoavariis.

Hiljem on partei oma seisukohti veidi leevendanud ning jõudis eelmisel kümnendil taas valitsusse. Nüüd juhib erakonda vastuoluline endine siseminister Herbert Kickl. FPÖ on endiselt immigratsioonivastane ja islamivastane partei. Erakond ei toeta Moskva-vastaseid sanktsioone, sel on koostööleping võimuparteiga Ühtne Venemaa.

Nehammer on juba välistanud liitumise FPÖ juhitud valitsusega, tema sõnul on Kickl palju radikaalsem kui tema eelkäijad. Ka Austria president kritiseerib Kickli ning on öelnud, et ta pole kohustatud teda FPÖ võidu korral kantsleriks määrama.

Samas võib ÖVP kaaluda FPÖ-ga valitsusse minemist, kui Kickl ise ei hakka peaministriks. Sama tegi aasta alguses Hollandi parempopulistide liider Geert Wilders.

Võimalik on veel, et ÖVP võidab ise valimised ja võtab siis FPÖ enda väiksemaks koalitsioonipartneriks. Kaks parteid on varemgi koos riiki juhtinud, nende seisukohad majanduse ja sisserände vallas pole üksteisest kaugel.

Austrias on valimiste põhiteemad elukalliduse kasv ja turvalisus. Inflatsioon on olnud riigis kiire, majanduskasv pole vastanud rahva ootustele.

Austrias nõutakse üha rohkem sisserände reeglite karmistamist. Riigis muretsetakse üha rohkem turvalisuse pärast, näiteks augustis tühistati islamistide rünnakuplaani tõttu Taylor Swifti kontserdid Viinis.

Riiki tabasid sel kuul veel ulatuslikud üleujutused ning päevakorda tõusid ka kliimaküsimused. See tõstis veidi ÖVP toetust. Austria on veel kasvava surve all, et riik vähendaks sõltuvust Vene gaasist.