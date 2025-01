USA plaanib müüa Iisraelile relvi kaheksa miljardi dollari eest

Relvapakett, mille kohta kongressi ametnikud reede hilisõhtul teate said, sisaldab müügiga kursis olevate USA ametnike sõnul ka tuhandeid pomme, õhk-õhk-rakette ja täppislahingumoona, kirjutas Wall Street Journal.

Uus relvapakett sisaldab ka ülisuure purustusvõimsusega relvastust, mis võib tekitada vastuväiteid demokraatides, kes on mures Gaza sõja tsiviilohvrite pärast.

Kavandatav relvamüük, mis toimub vaid nädalaid enne president Bideni võimu üleandmist presidendiks valitud Donald Trumpile, on suurim, mida USA valitsus on Iisraelile lubanud pärast 20 miljardi dollari suurust relvapaketti, mille administratsioon augustis heaks kiitis.

Iisraeli on ka USA uuest relvapaketist teavitatatud, ütles Iisraeli ametnik, kelle sõnul eeldab riik, et relvad hakkavad saabuma 2025. aastal.

Relvade müük Iisraelile on olnud tülikas probleem Bideni administratsioonile, kes korraldas pommide ja muu laskemoona õhutranspordi Iisraeli pärast Hamasi 7. oktoobril 2023 rünnakut Lõuna-Iisraelile, milles hukkus umbes 1200 inimest ja võeti umbes 250 pantvangi.

Sellest tulenev Iisraeli sõjaline pealetung Hamasi vastu on Palestiina tervishoiuasutuste andmetel tapnud üle 45 000 palestiinlase Gazas.

Sõda, mis on suures osas peetud USA-s toodetud relvadega, on muutnud suure osa rannikuäärsest enklaavist varemeteks ja tuhanded inimesed on territooriumil näljas, teatasid Palestiina tervishoiuametnikud.

Mõned juhtivad demokraadid ja teised kongressi liikmed on kutsunud Bidenit üles piirama relvade müüki Iisraelile, et vähendada tsiviilisikute hukkumist Gazas, ja survestada Iisraeli peaministrit Benjamin Netanyahut leppima relvarahuga, mis peataks sõja ja vabastaks Iisraeli pantvangid vastutasuks Palestiina vangide eest.