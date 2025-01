Taiwan kahtlustab Hiina laeva merekaabli kahjustamises

Taiwani võimud kahtlustavad, et Hiinale kuuluv laev kahjustas saareriigist põhja pool asuvat merealust kaablit, kirjutavad Financial Timesi ja Taiwani Taipei Timesi.

Taiwani rannikuvalve ja Chunghwa Telecomi teatel tekkisid merekaabli kahjustused reedel.

Taiwan palus uurimise toetamiseks abi Lõuna-Korealt. "Kuna meil ei õnnestunud laeva kaptenit küsitleda, palusime Lõuna-Korea võimudelt uurimisel abi, kui laev peatub järgmises sihtkohas," ütles Taiwani rannikuvalve pressiesindaja.

Taiwani võimude teatel kuulub Kameruni lipu all sõitev Shunxing39 Hongkongis registreeritud Jie Yang Tradingule. Taiwani rannikuvalve viis läbi merekaabli välise ülevaatuse ja lõi raadioside laeva kapteniga, kuid ei ole karmide olude tõttu merel laeva pardale pääsenud.

Taiwani julgeolekuallika sõnul ei saanud alust arestida, kuna intsidendist oli möödunud liiga palju aega.

"See on järjekordne näide murettekitavast rahvusvahelisest suundumusest seoses merekaablitega. Sellistel juhtudel on laevad tavaliselt lagunenud laevad. See laev on samuti väga halvas seisukorras. See meenutab laevu, mis on osa Venemaa varilaevastikust," ütles allikas.

Financial Timesi poolt Marinetrafficult saadud teabe kohaselt seilas Shunxing39 Taiwani põhjaranniku lähedal alates 1. detsembrist. Allika sõnul viitab laeva marsruut sellele, et kaablikahjustus ei olnud õnnetus.

Chunghwa Telecom ütles, et side taastati kohe, kasutades muid merealuseid kaableid. Taiwanlased on aga mures, et Mandri-Hiina võib saareriigi võimaliku rünnaku või okupatsiooni jaoks isoleerida.

Kaabel on osa ettevõttest Trans-Pacific Express Cable Systems, mis kuulub rahvusvahelisele konsortsiumile, kuhu kuuluvad Ameerika Ühendriikide, Hiina ja Lõuna-Korea ettevõtted.