Vare: Vene gaasitransiidi lõpetamine ei ole Moskvale suur hoop

Ukraina otsus keerata Vene gaasile torud kinni on Venemaale ebameeldiv, kuid mitte suur hoop. Euroopas tähendab see Vene mõju vähenemist näiteks Ungarile ja Slovakkiale, samas võivad viimased kättemaksuks jätkata Ukraina-teemaliste ühisotsuste saboteerimist, rääkis majandusekspert Raivo Vare.

Ukraina lõpetas esimesest jaanuarist Venemaa gaasitransiidi läbi Ukraina torustiku. Sellega lõpeb ajastu, kus odav Vene gaas voolas takistusteta Euroopasse, pannes sellega Venemaast sõltuvusse terveid riike ja majandusi.

Vare sõnul on tõsine hoop Vene gaasitransiidi jaoks juba varasematel aastatel ära toimunud. Praeguse otsuse tagajärjed on Venemaa riiklikule gaasiettevõttele Gazprom siiski tõsised.

"See suur hoop juba toimus ära. Kunagi Euroopa Liit sai 40 protsenti oma gaasi Venemaalt, nüüd on see kukkunud kaheksa protsendi peale," ütles Vare.

Vare sõnul läbis Ukraina toru umbes 12 miljardit kuupmeetrit gaasi aastas, mis moodustas 5-6 protsenti Euroopa tarbimisvajadusest ja sedagi põhiliselt kolmes riigis – Austrias, Slovakkias ja Ungaris. Sealt müüdi gaasi edasi ka Saksamaale. Slovakkia ja Ungari jäävad ilma mitte ainult Vene gaasist, millele peavad hakkama otsima kallimat asendust, vaid ka vahendustasudest. Vare hinnangul on nimetatud riikide peaministrid end Venemaa Ukraina vastases sõjas pigem Kremli liitlastena näidanud. Nüüd võidakse end välja elada Ukraina-vastastes kättemaksuaktsioonides.

"Mis kahtlemata lõhub Euroopa Liidu ühist vastavat poliitikat, see oht on olemas," ütles Vare. "Teiseks on Slovakkia peaminister Robert Fico ähvardanud mitte anda Ukrainale elektrit, mis moodustab 19 protsenti Ukraina elektrivajadusest. Poola on muidugi lubanud vajadusel asemele astuda ja nad saavad hakkama. Seega ma näen põhilist probleemi just selles vallas, et Ungari ja Slovakkia peaministrid hakkavad saboteerima Ukraina-suunalisi ühisotsuseid, ja see on kahtlemata ebameeldiv. Tõsi – see oli juba ka enne niimoodi."

Venemaa jääb transiidilepingu tõttu ilma teatud tuludest ja Vene riik elab selle kindlasti üle. Riiklikule gaasifirmale Gazprom tähendab Ukraina transiidi lõppemine veelgi suuremaid raskusi, täheldas Vare.

"Suurusjärgus viis miljardit dollarit dollarit on kogu selle poti hind Venemaa jaoks. Tuletan meelde, et Gazprom oli juba üle kuue miljardiga kahjumis ja nüüd see kahjum selle võrra suureneb, sest see kõik käib Gazpromi bilansi kaudu," märkis Vare.

Teiseks kaotab Venemaa oma mõju nii Slovakkia kui Ungari üle. Rahalist kahju Ungari ja Slovakkia selle valdkondade ettevõtetele hindab Vare vastavalt 1,2 ja 0,5 miljardile. Ukraina kaotab transiidi lõppemisega vähemalt paarsada miljonit dollarit.

Venemaa saab endisest saata gaasi Ungarisse, Serbiasse ja Türki läbi gaasitoru Turkstream. Venemaa jaoks ei päästa see midagi, ütles Vare, ja seda kolmel põhjusel. Esiteks on toru läbilaskvus juba lepingutega kaetud ja rohkem gaasi läbi ei mahu, teiseks ei müü Venemaa Turkstreami kaudu gaasi otse, vaid läbi Türgi, kes saab vahendustasu. Türgi president on Venemaalt küsinud ka väga soodsaid maksetingimusi ja hästi madalaid hindu.

"See raha on oluliselt väiksem, sest türklaste vahendustasu ja allasurutud sisseostuhind venelaste käest on see, mis võtab ära võimaluse korralikult teenida. Midagi nad saavad, aga kuhu ja kui palju, on iseasi. Sama on Hiinaga – hiinlastele müüakse gaasi peaaegu omahinna tasemel," sõnas Vare.