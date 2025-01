Kanadas levivad kuuldused peaminister Trudeau tagasiastumise plaanist

Allikas rääkis Reutersiga pärast seda, kui väljaanne Globe and Mail teatas, et Trudeau peaks juba esmaspäeval teatama, et ta lahkub valitseva Liberaalse partei juhi kohalt pärast üheksa-aastast ametisolekut.

Trudeau lahkumine jätaks partei püsiva juhita ajal, mil küsitlused näitavad, et liberaalid kaotaksid suurelt opositsioonilisele Konservatiivsele parteile valimistel, mis peaks toimuma oktoobri lõpus.

Allikad ütlesid väljaandele Globe and Mail, et nad ei tea kindlalt, millal Trudeau oma lahkumisplaanist teatab, kuid arvasid, et see juhtub enne kolmapäeval toimuvat liberaalsete seadusandjate erakorralist koosolekut.

Üha suurem hulk liberaalseid parlamendisaadikuid, kes on mures partei madala toetuse pärast küsitlustes, on avalikult kutsunud Trudeau'd tagasi astuma.

Peaministri büroo kommentaaripalvele kohe ei vastanud. Peaministri regulaarselt avaldatavas esmaspäevases ajakavas oli kirjas, et ta osaleb Kanada-USA suhteid käsitleval kabinetikomitee koosolekul.

Jääb ebaselgeks, kas Trudeau lahkub kohe ka valitsusjuhi kohalt või jääb peaministriks kuni uue liberaalide juhi valimiseni, lisati Globe and Maili artiklis.

Trudeau asus liberaalide juhi kohale 2013. aastal, kui partei oli sügavas raskustes ja oli esimest korda alamkojas langenud suuruselt kolmandaks jõuks.

Kui Trudeau siiski tagasi astub, vallandaks see tõenäoliselt uued üleskutsed korraldada kiiresti valimised, et moodustada stabiilne valitsus, mis suudab järgmise nelja aasta jooksul toime tulla USA presidendiks valitud Donald Trumpi administratsiooniga.