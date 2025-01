Klassikalist taksoteenust kasutab paarkümmend protsenti inimestest

Kui Tallink Takso 2008. aastal tegevust alustas, oli turul vajadus kvaliteetse taksoteenuse järele. Praeguseks on seda piisavalt, ütles Tallink Takso juht Tõnu Uusmaa.

"Meie nägime seda, et klassikaline taksoteenus on keerulises seisus, ainult taksopeatuste kaudu ei ole võimalk seda äri enam üleval hoida ja päeva lõpuks ikkagi klient tellib selle takso vastavalt oma soovidele ja parimatele kanalitele," selgitas Uusmaa.

"Lepingutega me tegeleme lõpuni vähemalt selle viimase kuu jooksul, kedagi me hätta ei jäta. Autod tagastame, võtame kirjad ilusasti maha, teeme need korda ja tagastame automüüjale," lisas ta.

Tallink Taksol oli sadakond autot. Ettevõtte kahjum oli 2023. aastal 211 000 eurot. Omanik Infortar keskendub edaspidi oma põhitegevustele.

Forus Takso näeb aga võimalusi kasvuks nii klassikalise- kui ka äpitaksona. Ettevõttel on praegu 280 autot ja uusi sõidukeid hangitakse pidevalt.

"Lisaks sellele oleme sel aastal ka nn äpitaksodesse investeerinud, neid autosid ostsime 50 tükki, nii et me oleme mõlemas nišis täitsa esindatud," ütles Forus Takso tegevjuht Tiit Isop.

"Klassikaline takso kindlasti turismisektorisse jääb. Väga paljud inimesed, kes ka kohapealsed kliendid – ärikliendid – on just klassikalist taksot eelistavad," lisas ta.

Sõidujagamisfirmal Bolt on Eestis mitu tuhat teenuseosutajat. Ettevõte investeerib pidevalt – Bolt Drive ostis hiljuti 400 uut autot. Tänavu tulevad veel ka vesinikautod. Eelmise aasta lõpetas ettevõte taas rekordtulemustega.

"Me näeme, et igal aastal on äpiga tehtud sõitude arv kasvanud võrreldes traditsiooniliste kiisutaksodega. See on lihtsalt paratamatus, kuna inimesed eelistavad seda mugavust, mida tehnoloogia neile võimaldab – sa näed hinda, kõik on läbipaistev, juhid on kohal paari minutiga. /.../ Kliendid ja juhid lõpuks hääletavad enda aja ja rahakotiga," rääkis Bolti sõiduteenuse Eesti juht Oscar Rõõm.

Klassikaline takso jääb nišiteenusena alles, usub Rõõm.

"Ma usun, et neid inimesi, kes klassikalist taksot kasutavad, on täna 15 kuni 20 protsenti. Aga see, et Bolti osakaal on nii suur, kindlasti määrab ka selle, et hind on niivõrd soodsaks tehtud, et need inimesed, kes vanasti sõitsid võib-olla trammiga, täna sõidavad taksoga," ütles Tiit Isop.